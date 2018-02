Trece trayectorias que dan ejemplo

Tiene 86 años. Es de izquierdas y de lo que más orgullosa se siente es de haber ejercido durante 39 años «una de las profesiones más hemosas que hay», la enseñanza. Además ha sido y es una «activista cultural» y «me lo he pasado muy bien siéndolo». Y a día de hoy asegura que su filosofía de vida sigue siendo la de la reivindicación constante.

Esa es Pilar Palazón, descrita por ella misma. Ayer, la presidenta de la Asociación de Amigos de los Íberos recibió una de las banderas de Andalucía, en el acto organizado por la Junta para conmemorar el Día de Andalucía, y en el que se premia a lo mejor de la sociedad jienense. Ayer se entregaron trece distinciones, a modo de bandera, todas ellas destacadas, pero la de Pilar Palazón tuvo un brillo especial. Ella ha jugado un papel fundamental para conseguir que el Museo Ibero esté ya abierto.

Ayer dijo que lo único que había hecho era reivindicar aquello en lo que creía, y tuvo numerosas palabras de aprecio hacia el consejero de Fomento, Felipe López (quien le entregó la bandera) por ser quien planteó la idea y quien luchó por ella todos los años que fue presidente de la Diputación Provincial. Pero la bandera no hizo que olvidase ese espíritu reivindicativo del que ella misma habló y aprovechó su intervención para decir que «a estas alturas se debía de conocer ya el calendario previsto para la licitación del contrato encargado de realizar la museografia de la exposición permanente», dijo, y además pidió conocer el presupuesto que hay previsto para esa museografía.

El Aula Magna de la Universidad de Jaén, donde tuvo lugar el acto, le respondió con aplausos.

Además de Pilar Palazón, este año las banderas se han entregado a la empresa Castillo de Canena; el grupo Apache; las expertas en aceite de oliva virgen extra Brígida Jiménez y Anuncia Carpio; el IES Huarte de San Juan de Linares; el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda; el Colegio Oficial de Enfermería; el Colegio Oficial de Farmacéuticos; el Equipo de Atención a Mujer y Menor (EMUME) de la Guardia Civil; la Escuela de Pastores de Andalucía; el Club de Bádminton Arjonilla; la empresa Negratín de Pozo Alcón y el Grupo de Espeleología de Villacarrillo.

«Los profesionales, artistas, empresarios, deportistas y personas comprometidas con la mejora del futuro de esta tierra representan los mejores valores sobre los que se ha construido el porvenir de Andalucía en las últimas décadas de vida democrática y autonómica y son además el reflejo de ese espejo en el que hoy nos reconocemos para seguir avanzando», dijo durante su discurso el consejero de Fomento, quien reconoció que «hay por delante todavía muchas dificultades por superar pero, sin ningún atisbo para la resignación, en Andalucía hay más fortaleza y convicción para seguir construyendo un horizonte de prosperidad para esta tierra».

40 años de espeleología

Toni Pérez, el presidente del Grupo de Espeleología de Villacarrillo, fue el encargado de recibir la bandera y durante su discurso recordó que llevan 40 años trabajando para, entre otras cosas, conservar el medio ambiente, siempre «de manera altruista».

El Club de Bádmintón de Arjonilla estuvo representando por el fundador de la Escuela Municipal de Bádmintón, Juan Antonio Cuesta Pérez, y por la presidenta del Club, María José Segado. Fue ella quien explicó a los presentes que en «el club somos como una gran familia y todos queremos estar unidos. Seguro que este reconocimiento nos dará ánimos para seguir practicando este deporte y llevar a Arjonilla por toda España y parte de Europa».

«El EMUME nació en 1995 como una respuesta de la Guardia Civil a la demanda de la sociedad. Lo que entonces era un delito prácticamente invisible, es hoy un clamor social», dijo el subteniente Alfonso Lomas, quien habló del trabajo que esta unidad hace, en coordinación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad y administraciones. «Seguro que esta distinción nos alienta a continuar con nuestra vocación de servicio público», dijo.

La Escuela de Pastores, que el año pasado eligió Santiago Pontones para su formación, fue otro de los galardonados. La responsable de la Escuela, Isabel López, acompañada de un alumno, Francisco Valle, recogieron el premio. López hizo mención a la trashumancia, que aún se conserva en la Sierra de Segura, a los alumnos, que «son personas jóvenes, que se incorporan a la ganadería extensiva y que están creando empleo, y a los más de 100 profesionales, con mucha experiencia, que colaboran nosotros formando jóvenes».

Emocionantes fueron los discursos de Brígida Jiménez y Anuncia Carpio, dos expertas en el mundo de los aceites de oliva virgen extra y reconocidas a nivel nacional e internacional por su labor de promoción e investigación.

«Estudiando Farmacia me dí cuenta de que podía cumplir un sueño, trabajar en el sector de la agricultura, dedicandome al análisis de las grasas, del aceite. Con mis conocimientos de Farmacia podía mejorar el aceite. No fue fácil en un mundo de hombres y teniendo que demostrar que con nuestra formación se podía aportar al sector de la agricultura», contó Brígida, quien habló de lo orgullo que le supone recibir un premio en su tierra. «Soy arjonera y seguiré trabajando por esta tierra con la misma ilusión que el primer día».

«Como mujer y madre de cuatro hijos no ha sido fácil compaginar la vida laboral y familiar, he tenido compañeros de viaje que me lo han puesto difícil, pero nunca me han discriminado en mi trabajo», dijo Anuncia, quien reconoció que a veces ha primado su trabajo antes que su familia, pero «no me siento mal, mis hijos son mucho mejores que yo».

El Festival de Música y Danza de Úbeda, que este año celebra sus 30 años de vida, recibió otra de las banderas. Su director, Diego Martínez, acompañado de la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, recogieron una distinción, que según dijo Martínez, recae también en las más de 600 personas que forman parte de la asociación de los amigos de la música de Úbeda y del público que acude al festival.

«Quiero agradecer a mis compañeros durante tantos años, que no hayamos desistido a realizar un trabajo en condiciones, defendiendo la música en directo. Media bandera es para el trabajo realizado hasta el momento y la otra media para lo que nos queda por seguir andando», dijo el vocalista de Apache, Luismi Peláez, en su intervención.

Todas las etapas de la vida

El Colegio de Enfermería de Jaén cumple cien años de existencia y su presidente, José Francisco Lendínez, explicó que a día de hoy agrupa a 4.000 profesionales, el 70 por ciento mujeres. «Ellos son quienes merecen esta bandera, ellos son quienes miran a los enfermos a los ojos, los que los llaman por su nombre, los que lloran a escondidas cuando no han podido hacer más por salvar esa vida y los que están en todas las etapas de la vida», dijo. También el Colegio de Farmacéuticos recibió una bandera. Su presidente, Juan Pedro Rísquez, habló de todas las áreas en las que está presente esta profesión, además de en las 309 farmacias repartidas por la provincia.

Ángel y Celedonio Noguera son los responsables de la empresa Negratín de Pozo Alcón, que trabaja con las energías renovables y los montajes industriales. Ellos tuvieron palabras de agradecimiento para su padre, que los ayudó a crear esta empresa, para los 250 trabajadores que la forman y para sus clientes

Los alumnos del IES Huarte de San Juan, en Linares, aguantaron al pie del cañón las dos horas de acto para ver a su director, Franscico Hernández Cantabella, recibir la bandera de Andalucía por un centro educativo que es ejemplo de desarrollo de iniciativas culturales y sociales. «Después de 48 años dedicado al centro, me resulta difícil explicar lo que se siente con un premio como este: máxima satisfacción, máximo orgullo, máximo agradecimiento», dijo.

Y por último, Francisco y Rosa Vañó, de la empresa Castillo de Canena, recibieron esta distinción recordando a su padre, a los 200 años de tradición familiar de la empresa, y los 15 años que llevan ellos al frente, llevando el virgen extra a numerosos rincones del mundo.

«Hoy hacemos entrega de unos reconocimientos que nos inspiran esperanza; nos muestran el profundo significado tanto de la libertad creadora, del amor al conocimiento, al arte y la cultura, como de la solidaridad y la justicia; y dan testimonio de la importancia del esfuerzo, para culminar las acciones más valiosas, las que más duran y merecen la pena. Nos recuerdan que hay personas cuya tarea siempre busca los mejores frutos. A ellos les agradecemos, que, con su talento y su compromiso, nos ayudan a acercarnos a algunos de los aspectos más positivos de la vida. Ellos nos hacen mejores y nos llaman a ser más justos y atener más confianza», dijo la delegada Ana Cobo.