«Con el traslado de la Estación de Autobuses nos podemos terminar de cargar el centro» Detalle de la Estación de Autobuses, en el centro de Jaén. / IDEAL La federación empresarial Comercio Jaén reclama una alternativa seria si se hace la Intermodal a las afueras y conexión directa con transporte público JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 17 enero 2018, 01:48

«No hay corporación municipal que no haya planteado el traslado de la Estación de Autobuses» del centro de la capital jienense, como apunta la Federación Empresarial Jienense de Comercio y Servicios, Comercio Jaén, pero esta vez la construcción de la Estación Intermodal en Vaciacostales cuenta en principio con el apoyo del Ministerio de Fomento, Adif y la Junta de Andalucía. De ahí que la federación empresarial plantee la necesidad de, si se lleva finalmente a cabo, «que se haga bien», pues de lo contrario puede suponer, junto al reciente proceso de peatonalización, «otro palillazo» para el centro urbano.

Comercio Jaén siempre se ha opuesto al traslado de la Estación de Autobuses. «Es un foco de actividad pues por ella pasan a diario más de dos mil personas, que acuden a Jaén a hacer gestiones de todo tipo, sanitarias, administrativas o a trabajar», afirmó ayer su secretario general, Bruno García, quien recordó que este flujo de visitantes genera consumo en los establecimientos comerciales, de hostelería y de todo tipo.

Comercio Jaén reclama que si al final se lleva a cabo el traslado, antes se estudie y planifique qué uso tendrá la actual Estación de Autobuses, para que la alternativa siga siendo «una locomotora de actividad». Recuerda en este sentido que en su día se habló de un centro comercial y de ocio, que incluya cines puesto que ahora mismo no hay ninguna sala de proyección en el casco urbano de la capital. Igualmente, recordó que años atrás hubo empresas interesadas en ello, así como en reabrir el hotel Rey Fernando, situado en las plantas superiores del edificio y cerrado hace más de una década. «Hay que analizar con perspectiva y con unos objetivos claros. Si al final sacan la estación del centro, que su espacio no sea un páramo. Hay que estudiar antes una alternativa con rigor. Y para Comercio Jaén ya se tenía que haber planificado qué hacer ahí», añadió su secretario general, quien teme que ocurra igual que con la peatonalización iniciada el pasado mes de noviembre y que de momento ha arrojado pérdidas en los establecimientos del 18% de media, según la encuesta realizada por esta federación, que asegura que el problema no es la peatonalización sino cómo se ha hecho: «sin facilitar la accesibilidad a la zona peatonal porque el transporte público no funciona del todo bien y el tranvía sigue parado, sin 'parking' suficientes donde dejar el coche» y porque las calles alrededor de la dicha zona han estado «colapsadas». Además de no haber «sensación de peatonalidad, salvo en La Carrera y en la plaza del Pósito», dada la presencia de vehículos en el resto. «Y con la Estación Intermodal no queremos que pase lo mismo. Porque con el traslado de la Estación de Autobuses nos podemos terminar de cargar el centro», apostilló.

A su vez, la asociación Jaén-Mercacentro defiende que las estaciones; de autobuses y trenes sigan como ahora dentro del casco urbano de la ciudad, «tal y como ya recogiera la asociación en su documento 'Plan de reactivación y sostenibilidad del pequeño y mediano comercio de la ciudad de Jaén'», que envió a todas las fuerzas políticas locales en 2013.

«Comercio y ciudad se necesitan», añadió en un comunicado. «La actividad comercial juega un papel crucial en el conjunto de nuestra economía, pero también cumple una función decisiva en la transformación morfológica de las ciudades y es un eje esencial en el mantenimiento de una vida comunitaria equilibrada», prosiguió.

«La ciudad y el comercio son un binomio inseparable: una ciudad desarticulada es incompatible con la estructura comercial de calidad... Sacar los sistemas dotacionales actuales (como figura en el PGOU de la ciudad) del casco urbano de la ciudad supone el desvertebramiento de la propia ciudad, conllevando el desmantelamiento paulatino del sector económico del pequeño y mediano comercio», concluyó.