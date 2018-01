El tranvía, entre el 'postureo' y la deuda discutida El consejero junto a la delegada del Gobierno y el delegado de Fomento, en la Escuela de Magisterio. / L. VELASCO El alcalde asegura que no ha roto las negociaciones, sino que se niega a hacerse 'la foto' | Pide a la consejero que visite el Ayuntamiento para abordar cuestiones económicas y que se negocie cuando el chequeo esté terminado LORENA CÁDIZ Jaén Sábado, 27 enero 2018, 00:36

No habrá foto ante las cocheras del tranvía el 31 de enero. De momento eso es lo único que parece estar claro. La Junta acusaba el jueves al Ayuntamiento de haber roto las negociaciones para poner en marcha el tranvía. Pero ayer el alcalde, Javier Márquez (PP), lo negó todo. Dijo que lo único que había suspendido era un encuentro el día 31 para hacerse una foto de «postureo», se entiende que con el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López. «Menos fotos y menos postureo», dijo Márquez a la entrada del pleno municipal que se celebraba ayer, y en el que salió a relucir en más de una ocasión el «consejero paseante».

Al alcalde estaba crispado con esta cuestión, se le notó durante todo el pleno. «Hay que esperar al informe de Ingerop, que es la única ingeniería que esta haciendo el chequeo del tranvía, y que todavía no ha concluido su trabajo. Estamos trabajando con la misma ingeniería que instaló en su día el sistema tranviario y estoy muy satisfecho con su trabajo porque me informan puntualmente de todo», aseguró el alcalde. «Ya están evaluando económicamente lo que supondría ponerlo en marcha y es a partir de ahí cuando tenemos que sentarnos a negociar por varios motivos, porque hay que evaluar económicamente el sistema y porque se planteó un principio de acuerdo hace dos meses, pero desde entonces hasta ahora no tengo noticias de la Junta de Andalucía», continuó.

El alcalde criticó que el consejero viene cada viernes a hablar del tranvía, «pero a pesar de las peticiones, todavía no han venido al Ayuntamiento de Jaén para resolver los flecos que existen, como la deuda que Tribunal de Cuentas ha dicho que existe, o para explicar porque primero dijo que la Junta pagaría una parte y luego que lo iban a pagar los ciudadanos con un plus en el billete. Cuando se haga todo esto se podrá crear un armazón para poner en marcha el tranvía, todo lo demás es postureo», insistió Márquez, quien volvió a repetir que toda la información que está recibiendo de la empresa que chequea el tranvía es que el sistema se encuentra en buen estado.

PSOE y Podemos

Las acusaciones de la Junta sobre el supuesto abandono de las negociaciones por parte del Ayuntamiento, generaron ayer diferentes tipos de opiniones, a pesar de las aclaraciones del alcalde. «Pensábamos que había un viento favorable, que se había puesto las pilas (el alcalde) y que había voluntad de hacer realidad el tranvía. No entendemos esta salida sin sentido», dijo el portavoz del PSOE municipal, Manuel Fernández Palomino.

Recordó que esta situación viene a poner piedras en el camino que ha emprendido el Ayuntamiento «con un plan DUSI con fondos europeos que se sustenta en el tranvía, o la peatonalización que se está acometiendo donde este transporte dice muy mucho e incluso de cara a la construcción de la futura estación intermodal, que en cierta manera también necesita de este transporte».

«Hay muchas cosas en juego como para parar ahora la reactivación del tranvía», dice el PSOE

Para Fernández, hay demasiados elementos en la ciudad en juego como para que ahora se vuelva a parar unilateralmente el proceso de reactivación del tranvía. «Y no lo entendemos no solo por la importancia del transporte y la inversión que gana esta ciudad, sino en términos de autoestima para los jienenses. Desde el PSOE consideramos esta negativa al diálogo decepcionante, ahora que también la ciudadanía tiene claro que hay que colocar el tranvía entre las prioridades para el futuro de esta ciudad».

Recordó que empresarios, comerciantes, vecinos y distintas asociaciones han puesto muchas expectativas «en esta nueva etapa de diálogo brindada por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento con la oferta de compartir los gastos de explotación». «Ahora que parecía que habíamos superado muchas presiones dentro del propio PP con el tranvía, personalizadas particularmente en quien fuera alcalde y hoy secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que lo ha tiranizado durante años, estas situaciones no ayudan mucho».

El portavoz confió en que haya una vuelta atrás en esta decisión y las conversaciones para la puesta en marcha del tranvía se hagan dentro de «la más absoluta normalidad, lealtad y altura de miras».

«No podemos consentir que los gobiernos de turno en la capital sigan jugando con el futuro de nuestra ciudad de una manera totalmente arbitraria y sin consenso. Ya está bien de que piensen los políticos de Jaén que los ciudadanos somos meros espectadores de sus decisiones», dijo por su parte el coordinador general del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Jaén, Lucas Martínez.