Tránsfuga transgredir transigir

Caro salió el pacto no escrito entre el gobierno municipal y dos ediles no adscritos. Pacto, porque aunque lo nieguen, ayer quedó patente cuando ambos votaron siempre igual que el PP, incluso en asuntos en que habían mostrado su disconformidad antes, como la peatonalización o los DUSI. Caro, porque los 'populares' apoyaron sin un solo matiz la moción de Salud Anguita sobre Cataluña. Es cierto que el artículo 155 de la Constitución no habla expresamente de suspender la autonomía, pero así se ha interpretado, así la interpretó Anguita cuando la presentó (eso sí, aclaró que no era «sacar los tanques a la calle») y así la entiende Vox, partido que, sin que los jienenses lo votaran, 'tuvo' ayer escaño en el salón de plenos (¿qué pensarán los votantes de C's?), por decisión de la edil que incumplió su palabra por escrito de dejar el acta si abandonaba Ciudadanos y cuyo alineamiento con el PP, junto al de Iván Martínez, ha cambiado la correlación de fuerzas salida de las urnas (el tercero en discordia, Víctor Santiago, recordó al PP que no obtuvo mayoría absoluta) y con la anuencia del equipo de gobierno, que ayer no sólo dio voz, sino que situó al Ayuntamiento primero en algo.