La UJA, trampolín para crecer

Pilar Vargas se graduó en Derecho en la Universidad de Jaén en la promoción 2010-14. También estudió Ciencias Políticas en la UNED. Realizó una estancia Erasmus en Alemania en tercero de carrera y, en cuarto, una movilidad internacional en Estados Unidos por la que fue galardonada con el Premio al Mejor Expediente de movilidad internacional de la UJA. Hizo prácticas extracurriculares en tercero de carrera en un despacho de abogados en Alemania y un voluntariado en la India ese verano. Acabó consiguiendo el Currículum Platino.

Además, hizo un máster en Singapur en Derecho Internacional de los Negocios y actualmente, trabaja en Deloitte en Madrid. Es abogada en el departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas tecnologías y está especializada en Protección de Datos.

«Para mí, la UJA ha sido un trampolín para conseguir mis aspiraciones e impulsar mi carrera. Y es que, habiendo estudiado en cuatro sistemas jurídicos y educativos diferentes, muchos se sorprenden cuando aseguro que el nivel de exigencia académica español en general y el de la Universidad de Jaén en particular me ha resultado el más completo. Además, estudiar en una Universidad como la de Jaén en la que el alumno es un nombre y no un número me ha permitido que mi caso se tratara de forma individualizada facilitando el camino a perfiles con ganas de superarse, que en universidades de mayor tamaño muchas veces se ven frenados. Pero aquí no. En la UJA si quieres, puedes».