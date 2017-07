Toldos y Persianas Jacinto tiene una magnífica solución para poder combatir las altas temperaturas que está sufriendo Jaén

En estas fechas en las que el calor se hace insoportable y buscamos resguardarnos de las altas temperaturas, una de las mejores formar de hacerlo es colocando en nuestro hogar cualquiera de los distintos tipos de toldos que existen en el mercado. Esto nos va a permitir no solo bajar considerablemente la temperatura de la vivienda, sino también conseguir un ahorro energético.

En cuanto al tipo de toldos, la empresa recomienda aquellos que están motorizados, ya que, por diversas razones, nos van a hacer la vida más sencilla con su uso por los motivos que vamos a enumerar más adelante.

Fácil instalación: Los motores se pueden instalar en casi cualquier sistema de toldo, recomendándose principalmente en toldos de brazos extensibles y cofres de punto recto. Si ya tiene un toldo instalado y quisiera motorizarlo, también sería posible, sin necesidad de instalar un toldo nuevo si el suyo aún está en buen uso.

Comodidad en su uso: si algo nos garantiza un motor, es la comodidad en el manejo del toldo. Desde su sofá con un mando puede subirlo o bajarlo a la altura que usted lo desee, sin necesidad de desplazarse hasta donde esté colocado. Facilita también, la manipulación en lugares de difícil acceso, sustituyendo la manivela tradicional por un mando a distancia.

Durabilidad: Cherubini, su principal proveedor de motores, ofrece una garantía de cinco años.

Seguridad: para garantizar la máxima seguridad en un toldo a motor, existen unos elementos que lo complementan y hacen que su uso sea más seguro. Son los llamados automatismos de viento, sol o vibración, por citar algunos ejemplos. Los automatismos nos permiten que el toldo se recoja en caso de que sople el viento, lo que nos permite no tener que estar pendientes de recogerlo para que no se estropee, o echarlo en caso de que el sol empiece a dar y no estemos en casa en ese momento. Esto último lleva a mencionar el consecuente ahorro energético, ya que va a posibilitar la bajada de la temperatura del domicilio, incluso cuando no estamos en casa, haciendo que al llegar la encontremos a una temperatura menor de la que estaría si no hubiésemos echado el toldo antes de salir.

Desde Toldos y Persianas Jacinto garantizan el buen funcionamiento de los mismos ya que como siempre, trabajan con proveedores de máxima calidad, cuidando el medio ambiente y poniendo a disposición de los clientes las últimas novedades en sistemas de toldos, lo que les hace ser empresa puntera en el sector.