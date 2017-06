Los termómetros urbanos regresarán en septiembre La retirada de los relojes termómetro fue a finales de mayo. / LIÉBANA El Ayuntamiento sacará a concurso su explotación publicitaria durante este verano y anuncia que será el mismo número pero más modernos JOSÉ M. LIÉBANA Lunes, 26 junio 2017, 01:39

Con la larga, tórrida y temprana ola de calor de junio, los jienenses han echado de menos los doce relojes termómetro distribuidos en lugares estratégicos de la capital, aunque sólo por la costumbre de su presencia durante años. Su eliminación ya dijo que el Ayuntamiento que era obligada por el contrato firmado en su día con la empresa que gestionaba la publicidad que llevan incorporados. Contrato que ya había finalizado. El nuevo se ultimará durante este verano, por lo que el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, espera que los dispositivos regresen entre septiembre u octubre próximos.

El edil informó que están terminando de elaborar el pliego de prescripciones técnicas y que después pasará al Área de Contratación para establecer el pliego de condiciones administrativas que deberán cumplir las empresas que quieran optar a su colocación y explotación. Por lo que espera sacarlos a concurso a mediados del mes de julio.

Bonilla prevé en principio que sea el mismo número de relojes termómetro y en los mismos sitios, aunque tampoco descarta del todo algún cambio. Lo que si puede adelantar es que serán más modernos.

La causa de la retirada

Coincidiendo con la ola de calor, mucho se ha especulado en la ciudad sobre las razones de la desaparición de estos dispositivos electrónicos. Como ya publicó IDEAL, venía así en el contrato. De ahí que con fecha del pasado día 17 de abril, un decreto de alcaldía, ordenara a la empresa concesionaria su retirada y la reposición de la solería a su estado anterior.

Según el concejal de Hacienda y Contratación, el contrato suscrito en su día, que ya finalizó, recogía que la empresa no podía efectuar la última liquidación de los periodos sin contrato en vigor hasta que no se desmontasen los relojes. Es decir, que el Ayuntamiento no cobraría los últimos años hasta que no fueran retirados de la vía pública. De ahí la orden municipal. «Había que quitarlos para poder liquidar», resume la situación Bonilla.

Además, hasta que el Ayuntamiento no recuperara el dominio público del espacio que ocupaban, no podía volverlos a licitar.

El alcalde y el concejal mantienen desde el principio que estos relojes termómetros cumplen un servicio al ciudadano, en cuanto a que informan de la hora y la temperatura, además de formar parte del paisaje de todas las ciudades.

A su vez, el concejal señaló que el Ayuntamiento no está para perder ningún tipo de ingresos. Por lo que el Consistorio sacará a concurso su concesión demanial, para que la misma empresa u otra vuelva a instalarlos.

En este sentido, el alcalde ordenó hace unos meses la revisión de la situación contractual de todos los elementos existentes en espacios municipales, como vallas publicitarias o estos relojes. «Buscamos todos los ingresos que se puedan», afirmó el edil de Hacienda.

Y es que, durante varios años, el Ayuntamiento no ha ingresado el canon por estos dispositivos electrónicos, como advirtió en su día la Intervención municipal. En noviembre, el PSOE alertó de ello también, señalando que desde 2011 no había ingresos municipales por la explotación publicitaria (la parte superior de los relojes termómetro lleva anuncios), según indicó su viceportavoz municipal, Mercedes Gámez, en base al informe elaborado por la Intervención.