Tensión en el pleno de Jaén por la independencia de Cataluña El Ayuntamiento aprueba la moción de Vox con los votos del PP y ediles no adscritos JOSÉ M. LIÉBANA Jaén Jueves, 29 junio 2017, 12:51

El pleno de junio del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP y dos de los tres ediles no adscritos, la moción presentada por la concejala Salud Anguita (ex de C's y ahora en Vox) para que se aplique el artículo 155 de la Constitución "ante el golpe de estado institucional secesionista promovido por la Generalidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña". La moción ha sido defendida por el secretario general de Vox en España, Javier Ortega, cuya intervención ha sido contestada por varias personas entre el público, algunas del sindicato SAT, que han exhibido una bandera independentista catalana, otra andaluza y la pancarta 'Democracia es que los pueblos decidan su futuro'. El alcalde, Javier Márquez (PP), ha ordenado a la Policía Local que los desalojara por proferir insultos y no deponer su actitud, cosa al que al final han hecho conminados por los agentes. Al salir, el dirigente de Vox les ha exhibido en alto un ejemplar de la Constitución y los policías han impedido que llegaran a las manos.

"Y ellos hablan de democracia en su pancarta", les ha reprochado la edil no adscrita Salud Anguita, que había sido tildada de "¡mercenaria!", a la vez que ha pedido disculpas al secretario general de Vox y ha agradecido el apoyo del PP. Su portavoz, Reyes Chamorro, ha criticado también la protesta habida en el salón de plenos y ha defendido la posición del PP a nivel nacional. "Desde el Gobierno se está trabajando para evitar medidas mayores, pero si es necesario al final las tomará para salvaguardar la unidad de España", ha declarado.

La concejala de Jaén en Común (JeC), María Dolores Nieto, ha lamentado la deriva de los ediles no adscritos y ha lamentado que no preocupen por los parados, la falta de futuro de los jóvenes, la escasez de inversiones en Jaén o "porque los gobernantes que roban"."Con la cantidad de problemas que tiene Jaén", ha señalado África Colomo, del PSOE, quien ha dicho que su partido defiende la legalidad y la Constitución, pero que el salón de plenos no era el lugar adecuado para este asunto y que "estos debates sólo traen la confrontación".