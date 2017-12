Suspenden la concentración contra las amenazas de un paciente en los centros de salud de Bailén y Baños La Guardia Civil se ha trasladado hasta allí para evitar su realización, puesto que no cuenta con autorización L. V. Martes, 26 diciembre 2017, 13:54

La concentración de profesionales del centro de salud de Bailén y el consultorio de Baños de la Encina para protestar contra las continuas amenazas de un paciente ha sido suspendida por la falta de autorización. Estaba prevista para hoy, a las once de la mañana, pero la dirección del distrito y la Guardia Civil han comunicado que no podía llevarse a cabo hasta que no fuese autorizada. De hecho, la Benemérita se ha desplazado hasta los centros de salud para evitar su realización.

El asunto viene de tiempo atrás. Una de las dos médicos de familia del consultorio de Baños de la Encina ha estado un mes de baja después de sufrir, según denunció, amenazas y agresiones verbales por parte de un paciente. Tras su baja, que se le concedió porque «no podía soportar la idea de coincidir con esa persona», a ese paciente se le asignó otro médico de familia. Médico a la que también ha amenazado, según relató el director del centro de Salud de Bailén, Antonio Carrasco, del que depende el consultorio de Baños.

Pero el caso no se limita ahí. Baños de la Encina solo tiene pediatra unas horas, y fuera de ese horario es necesario trasladarse a Bailén. En una de esas visitas, este mismo paciente también amenazó a la pediatra, y lo mismo ha hecho con un enfermero de Baños. «Sabemos que también ha tenido situaciones conflictivas en el hospital de San Agustín de Linares, y en alguna consulta en Jaén», asegura el director del centro.

Todo eso se ha denunciado ante el Juzgado, ante el Colegio de Médicos, ante el distrito sanitario, y ante el Ayuntamiento de Baños, al tratarse de un vecino de esta localidad, «que también es conocido en el municipio por su carácter conflictivo». Ante esta situación, los profesionales de ambos centros reclaman la presencia de personal de seguridad, «ante la poca eficacia de los llamados botones del pánico y otras medidas que se han intentado implementar y que están resultando ineficaces».