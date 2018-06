Un sistema informático refuerza la vigilancia en urgencias, tras la muerte de la mujer en Úbeda Desde principios de mayo está funcionando en todos los hospitales jienenses y clasifica a los pacientes por prioridad LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 4 junio 2018, 03:33

Un trágico suceso hizo reaccionar a la Administración. La muerte el pasado diciembre de una mujer olvidada durante doce horas en la sala de espera de las Urgencias del hospital de Úbeda -un caso desvelado por IDEAL- y otro caso similar en Antequera provocaron que la Junta de Andalucía estudiase protocolos para evitar que un caso así se volviese a repetir, con el refuerzo de la vigilancia en urgencias y la identificación de pacientes, además de cambios en los sistemas informáticos que reforzasen estas medidas. Cinco meses después del caso de Úbeda, en todas las urgencias de hospitales jienenses ya están en marcha estas medidas, que comenzaron a implantarse a principios de mayo.

José Cobo, médico y director de la Unidad de gestión de las Urgencias del Hospital Médico-Quirúrgico de la capital; y José Garrido, enfermero y jefe del Bloque de críticos de Urgencias del mismo hospital, explican cómo ha cambiado la situación en el centro. La mayor novedad, aseguran, es la incorporación de un programa informático que permite la clasificación de pacientes por prioridad. En la sala de triaje, los profesionales valoran a aquellos que acuden a urgencias, introduciendo en el sistema las patologías del paciente, algo que se produce en los primeros diez minutos desde la llegada del mismo. Una vez señalados todos los indicadores, el propio sistema determina el nivel de fragilidad del mismo y, por tanto, el orden en el que deben ser atendidos.

Un apartado marca la diferencia. En cuanto se introduce que una persona es dependiente, ha acudido sola, tiene más de 65 años o es un paciente oncológico, automáticamente pasa a estar marcada por unos colores que indican que son «más frágiles» y deben ser atendidos en no más de 15 o 30 minutos. Asimismo, el sistema avisa si ha pasado el tiempo estimado para atender a los pacientes. «Si alguien de prioridad 4, que tenemos 100 minutos como máximo para atenderlo, lleva esperando más tiempo, automáticamente pasa a prioridad 3 para que lo atiendas ya, te avisa de que tienes que darle respuesta», inciden los profesionales.

Antes de implantarse este sistema, eran los propios médicos los que determinaban las preferencias. «Ahora tenemos un apoyo informático y más solidez en la clasificación, nos da un aval legal en situaciones complicadas, donde a veces tenemos muchos pacientes esperando. Visualmente nos ayuda mucho y no se nos escapan los pacientes frágiles», añaden José Cobo y José Garrido.

En las urgencias del Hospital Médico Quirúrgico inciden en que antes de instalarse estas regla ya tenían medidas especiales para pacientes frágiles. «Teníamos desarrollado un protocolo, pero el detonante fue el caso de la anciana de Úbeda, y ahora se ha implantado el sistema informático. Antes teníamos una persona de referencia para pacientes frágiles y una zona de camas destinada a ellos, ahora son dos las personas encargadas de ello», informan.

Otra de las medidas acordadas por la Junta tras el suceso fue el de colocar a los pacientes una pulsera que incluyese el nombre y el apellido como método de identificación en todas las urgencias, algo que también se ha llevado a cabo. Si antes solo se colocaban a las personas que pasaban al área de observación, ahora a cualquier paciente que entra a urgencias se le pone, independientemente del motivo de consulta.

«Incluso si tiene un nombre y apellido común se le pide la fecha de nacimiento para que no haya errores y se comprueba varias veces si los datos del paciente se corresponden con los de la pulsera, para evitar que se aplique un protocolo a una persona que no es», señalaron. La Junta planteó en su día el uso de pulseras con color diferente para la identificación, algo que finalmente no se ha llevado a cabo.

Mejora de la atención

Con estos cambios, ambos profesionales insisten en que se está mejorando la atención en urgencias. «Es una manera bastante visual de ponernos en alerta. Aunque siempre puede pasar, es bastante complicado que se repita algo como lo sucedido en Úbeda», inciden.

Asimismo, insisten en que en Jaén los tiempos de espera en urgencias son «razonables» y son evaluados constantemente por este tema. «Existe un control sobre eso y un seguimiento, es mejorable, como todo, pero en Jaén no está mal. En cuanto introducimos los datos del paciente el reloj empieza a correr. Intentamos hacerlo lo mejor posible», recalcan.

La consejera de Salud, Marina Álvarez, planteó tras el caso de Úbeda varias mejoras más para las urgencias andaluzas, conespecial incidencia en los pacientes más frágiles y los que acuden sin acompañantes. «Asimismo, se intensificará el control del número de acompañantes que pueden estar dentro de estos espacios y que en épocas de mayor demanda dificulta el trabajo asistencial de los profesionales y la vigilancia de los pacientes», señaló.

Igualmente, cuando no se localiza al paciente tras varias llamadas, se exige que los profesionales realicen una «búsqueda activa» uno a uno. En muchas ocasiones, según explicó la consejera de Salud, los pacientes abandonan las urgencias voluntariamente antes de finalizar su asistencia y lo hacen sin avisar. También planteó controles a la salida, localización por radiofrecuencia o tener anotados teléfonos de pacientes y acompañantes.

Opinión sindical

Aunque desde la Junta creen que estos protocolos evitarán casos como el de la anciana de Úbeda, para algunos sindicatos el problema va más allá. Así, el sindicato de Enfermería Satse solicitó la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Jaén la cobertura inmediata del personal sanitario (enfermeras y médicos) reducido en las urgencias extrahospitalarias de Andújar, Mancha Real, Mengíbar y Arjona; así como la implantación de un equipo más de urgencias en Martos.

Igualmente, Satse recordó que los recortes pueden ocasionar «situaciones graves» como la ocurrida en Úbeda, y pidieron «de una vez por todas» la ampliación de las plantillas enfermeras que «son las más bajas de toda Andalucía», y que genera «situaciones de estrés laboral entre los trabajadores y son un atentado contra la seguridad del paciente».