Mil setecientos jienenses cuidados en su propia casa y subiendo Exposición ayer del plan por parte de Andrés Rodríguez, de Macrosad, ante autoridades y asistentes. / M. Á. C. Macrosad prepara el traslado a Geolit con un ambicioso plan hasta 2020 para convertirse en referencia de ayuda a mayores y pequeños «del sur de Europa» MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 29 junio 2017, 01:29

«Para mí es lo más grande que me podían haber dado. Cuando me dieron la paga me dio alegría, porque si no de qué comíamos, pero estoy aún más agradecida de esto», asegura emocionada en un vídeo de la empresa Victoria Leonor Quinquilla, usuaria de la ayuda a domicilio que gestiona Macrosad. Ella es una de los 1.700 jienenses de 29 municipios de la provincia que cuentan con este servicio actualmente.

La cooperativa, que ofrece servicios de ayuda a domicilio y cuenta con catorce escuelas infantiles y otros tantos centros para personas mayores situados por toda Andalucía (cinco residencias y más del doble de centros diurnos), presentó ayer su IV Plan Estratégico cuatrienal, en la sede de la Confederación de Empresarios de Jaén. Un programa de actuación que prevé cuatro ejes estratégicos con medidas de alto impacto, centrados en las personas y la cultura, diferenciación, crecimiento y consolidación.

La plantilla de Macrosad se ha incrementado un 10% con 160 profesionales en este último año, alcanzando los 1.760 trabajadores, con el objetivo de mantener un porcentaje del 70% del total con contratos indefinidos.

La Dependencia está ahora mismo en un momento al alza después de unos años duros, «por encima de la tasa de reposición», aseguró el responsable de Macrosad, Andrés Rodríguez, que apunta a un crecimiento de entre el 5 y el 7%.

Además, se pretende hacer especial hincapié en la formación ejecutiva, para lo que Macrosad tendrá como compañero de referencia a la Universidad Loyola Andalucía y quiere estrechar vínculos con la comunidad científica de las Universidades de Jaén, Sevilla y Málaga.

«Trabajamos con muchos intangibles, pero nuestro objetivo es prestar el mejor servicio y ser un referente en el sur de Europa en este sector», añadió Rodríguez.

Entre los asistentes al acto y que reconocieron la labor de Macrosad estuvo el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, destacando que ya son más de medio millar las personas que tienen un puesto de trabajo con la ayuda a domicilio. «Felicitar a Macrosad por lo que está suponiendo para la generación de riqueza y empleo no sólo en la provincia de Jaén, sino en el ámbito andaluz, porque el trabajo bien hecho tiene respuesta por parte de las instituciones, desde donde se le encarga la gestión de centros de día, de residencias y otros servicios», comentó Reyes.

Al edificio de BMN

«Da trabajo a más de 560 auxiliares, casi todas mujeres», una cuestión «fundamental» porque «se atiende a personas que necesitan ayuda especial y, al mismo tiempo se genera un empleo no deslocalizable, que permite que la gente siga viviendo en el mundo rural».

Desde Macrosad se va a realizar también una fuerte apuesta por los parques tecnológicos de Andalucía, así trasladará su sede central y el área de I+D a Geolit, el Parque Científico-Tecnológico de Jaén, con la adquisición del Edificio Big Bang (anterior del BMN, antigua CajaGranada). Una construcción de tres plantas con más de 2.900 metros cuadrados.

Además, la delegación de Macrosad en Granada se desplazará al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) de la ciudad granadina. Geolit y el PTS se unen de esta forma a la sede sevillana de Macrosad, ubicada en el Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (PISA), creando una estrecha alianza de la cooperativa andaluza con los parques tecnológicos andaluces.

Futuro de la Dependencia

El departamento de I+D de Macrosad se quintuplica potenciándose en un 400% con la incorporación de un equipo interdisciplinar, compuesto por químicos, trabajadores sociales, neuropsicólogos, psicopedagogos, tecnólogos e ingenieros, que impulsarán distintos proyectos de investigación e innovación.

Asimismo, la cooperativa andaluza espera cerrar el IV Plan Estratégico en el año 2020 con una facturación de 35 millones de euros y 500 empleos más, e invertir más de 10.

Por su parte, Reyes insistió en «el esfuerzo, trabajo y compromiso de Macrosad en un sector que es prioritario, de presente y de mucho futuro, si los gobiernos siguen apostando y creyendo en que la dependencia es sostenible y necesaria», apostilló.