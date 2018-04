El sentimiento no se reduce Salida de El Camarín de Nuestro Padre Jesús 'El Abuelo'. / CÉSAR CARCELÉN El itinerario de El Abuelo fue más corto debido a la lluvia, pero Jaén pudo verlo en sus calles | Se recogió tras seis horas de estación de penitencia y tras el encuentro con la Virgen; ayer se repartieron los demandados claveles que estuvieron en los tronos MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Domingo, 1 abril 2018, 00:57

No hubo lágrimas, salvo de emoción. Y quizás alguna de rabia, por no poder completar un recorrido que quedó reducido a prácticamente la mitad por culpa del agua, pero que no impidió a Jaén disfrutar en sus calles de Nuestro Padre Jesús El Abuelo. Fue más pequeño el recorrido pero igual de grande el sentimiento. La emoción no se redujo. O fue mayor aún si cabe por aquello de las dudas sobre su salida. En todo, lo bueno cuando no se espera o hay dudas se disfruta más cuando llega. La imprevisibilidad es un plus.

La I Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno aguardó hasta última hora de la noche y actuó con cautela y responsabilidad, decidiendo finalmente salir a la calle pero ante las previsiones de lluvia para primera hora de la mañana hacerlo con un recorrido más corto. Se adelantó, además, un cuarto de hora la salida de la Verónica para ganar tiempo al reloj y evitar que las precipitaciones, previstas para las 8:00 horas (y que hicieron finalmente acto de presencia), hicieran su aparición con el paso todavía al aire libre.

Más de dos mil nazarenos y mantillas y cientos de personas ante unas abarrotadas inmediaciones del Camarín (y muchísimas más por todo el recorrido) se dieron cita un año más para ver la salida de la imagen más venerada de la Semana Santa jienense. Pasadas las tres menos cuarto (casi tres cuartos de hora antes que los últimos seis años), presidida por el alcalde de la ciudad, Javier Márquez, y el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, hizo su aparición cruzando las puertas de su casa, de su Santuario, de la Iglesia de San José, con el himno de España y después su célebre marcha, rompiendo en aplausos los presentes entre ojos vidriosos, gritos de ¡Viva El Abuelo! y una nube de luces de colores de decenas de móviles captando el momento eterno.

Y sin San Juan

Incluso pudo, pese al recorte del recorrido, protagonizar uno de los momentos más emocionantes de su recorrido y de la Semana Santa Jienense, el encuentro con María Santísima de los Dolores, que tiene lugar tradicionalmente en la plaza de Santa María frente a la Catedral, con las luces apagadas, iluminada la oscura noche jienense por la luz de El Abuelo y de su Madre. Poco antes de las cuatro y media y ante miles de velas, había salido también del Camarín esta a su estación de penitencia.

Tras el encuentro y por esas previsiones que anunciaban cien por cien de probabilidades de lluvia a partir de las 8:00 horas, la comitiva dio la vuelta a la Catedral y regresó al Camarín, donde se encuentra desde noviembre de 2009, tras 39 años en la Catedral. Ayer sábado la Cofradía repartió en el Camarín desde las diez de la mañana los claveles que estuvieron en los tronos durante la procesión. Este Viernes Santo resultó también histórico por sólo salir tres pasos. Y es que la imagen de San Juan no pudo procesionar junto a el Abuelo, la Virgen de los Dolores y la Verónica, ya que una vez agotado el plazo establecido para la inscripción de los cofrades promitentes, encargados de portar las imágenes, no se alcanzó el mínimo necesario para el trono. Esto permitió que la imagen de El Abuelo fuera seguida inmediatamente por la de la Virgen.

Además, la lluvia provocó que la imagen de El Gran poder, que procesionaba por primera vez este año en Jaén, suspendiera su salida y tuviera que refugiarse en la Catedral, donde permanecerá hasta hoy. A las 17:00 horas se procederá al traslado hasta la Parroquia de la Santa Cruz.