Sentada frente al portal donde intentaron agredir a una joven en Jaén Piquetes informativos en el hospital de Jaén por la huelga feminista | Normalidad en el inicio de la jornada a falta de que se hagan públicos datos de participación JUAN ESTEBAN POVEDA Jueves, 8 marzo 2018, 11:21

Piquetes informativos recorren desde esta mañana Jaén para animar a las mujeres a participar en la huelga feminista. Los piquetes están organizados por la Coordinadora 8 de Marzo en Jaén, plataforma que ha preparado actos al margen del programa oficial de celebraciones de instituciones y sindicatos. A las diez de la mañana los piquetes estaban en el hospital Médico Quirúrgico de Jaén.

Las participantes en el piquete protagonizaron además una sentada en el Paseo de la Estación, frente al portal donde el viernes intentaron agredir a una menor.

La huelga es hoy el tema de conversación en Jaén. Se secunde o no. "Nosotras no podemos cerrar. Trabajamos con género fresco, y no podemos perder el día", apuntaban desde un puesto de fruta del Mercado de San Francisco. Los clientes, varios varones, se mostraban a favor de los motivos de la huelga. Una clienta indicaba que ella también apoyaba el paro, pero que su trabajo es cuidar a un señor de 92 años y que no puede fallar. En los tablones informativos del mercado hay carteles convocando la huelga y también un manifiesto de una plataforma contraria al paro. El ambiente en los puestos es de absoluta normalidad. Pero el 8M es el tema del día en las conversaciones.

En las principales franquicias de la calle Madre Soledad Torres Acosta también se ha abierto con total normalidad. No hay trabajadores en huelga, al menos en las tiendas más grandes. "Alguna ha preguntado en los días previos, pero finalmente ninguna ha ejercido este derecho", apunta una de las encargadas consultadas.

A las once y media comienzan los actos oficiales con una concentración a la que asisten los secretarios generales de UGT y CCOO en Jaén, Manuel Salazar y Francisco Cantero, en la lonja de la Diputación. Antes una comitiva sindical recorrerá el Paseo de la Estación calentando el ambiente. Se espera que a esta hora ya se puedan avanzar algunos datos de participación.

A las 12,30 horas hay otra concentración prevista en la plaza de los Perfumes.

El presidente del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena, lee a esa hora un manifiesto con motivo del Día de la Mujer, acompañado por mujeres del PP de Jaén en su sede provincial.

A la una en la plaza de San Francisco hay un recital de mujeres poetas, y a las dos en la Plaza de San Francisco un picnic comunitario en plaza de San Francisco. Ambos actos los organiza la Coordinadora 8M, al igual que la concentración de las cinco de la tarde en la Plaza de San Francisco.

La Manifestación oficial con motivo del Día Internacional de la Mujer convocada por la Comisión por la Igualdad y contra la violencia de Género de la provincia parte a las seis desde el Parque de la Concordia.