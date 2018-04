Una Semana Santa «muy positiva» y «al alza» pese al frío y la lluvia Aspecto ayer de la plaza de Santa María, ante la Catedral de Jaén, con el último paso en la calle, El Gran Poder, en traslado tras no completar su recorrido Viernes Santo. / CÉSAR CARCELÉN Todas las cofradías salvo tres salieron a la calle; hoteleros y hosteleros coinciden en señalar unos ingresos similares a los del año pasado MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Lunes, 2 abril 2018, 00:50

El Gran Poder, que se estrenaba este año como la procesión veinte en Jaén, cerró ayer la Semana Santa 2018 en la capital. Lo hizo después de El Resucitado y no en su estación de penitencia, sino en su traslado, ya que en su debut ha sido una de las damnificadas del tiempo en esta Semana de Pasión. Se esperaba plena, pero finalmente no ha sido así. Tres cofradías se quedaron sin salir a la calle y ellos tuvieron que refugiarse en la Catedral por la lluvia. También Nuestro Padre Jesús 'El Abuelo', la Verónica y la Virgen de los Dolores vieron acortada su tiempo en la calle por las inclemencias meteorológicas. Diecisiete procesiones en total han lucido al aire libre durante seis días. La capital tiene ya 19 cofradías, aunque son 20 procesiones. La Oración en el Huerto, de la cofradía de la Vera Cruz, ha salido en dos ocasiones, la primera el domingo por la tarde, y el Jueves Santo.

La Semana de Pasión comenzó fallando, con agua. La Borriquilla, encargada de dar el pistoletazo de salida en la capital el Domingo de Ramos, se quedó en la Iglesia de Belén y San Roque por las precipitaciones. La Pasión jaenera se quedó así sin uno de sus momentos más característicos, la «llamada» en la puerta del templo de Belén y San Roque, y sin uno de sus desfiles más entrañables, con el popular paso del Cristo y su cortejo de niños hebreos y penitentes con palmas y ramas de olivo.

Abrió el día y las dos de la tarde sí que salieron a la calle. Desde la iglesia de San Juan Pablo II, en el barrio del Bulevar, donde por primera vez hicieron su salida las imágenes de Jesús Salvador en su Santa Cena y María Santísima de la Caridad y Consolación. Con incertidumbre en el caso de la Oración en el Huerto y la Virgen de los Desamparados en la calle, teniendo que cubrir al Cristo con un plástico durante unos minutos, pero la Congregación de la Vera Cruz mantuvo la calma y el desfile continuó.

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves Santo transcurrieron con normalidad, como sucedió ayer, Domingo de Resurrección. El Viernes Santo, además de las incidencias con el Abuelo y El Gran Poder, se suspendieron las salidas procesionales de la tarde, quedándose en sus respectivas sedes canónicas las cofradías del Santo Sepulcro y La Soledad.

La Semana Santa 2018 será recordada en Jaén, entre otras cosas, por la reducción del itinerario de El Abuelo, al que la previsión de lluvia obligó a encerrarse horas antes, aunque pudo salir a la calle y protagonizar uno de los momentos más emocionantes de su recorrido, el encuentro con la imagen de María Santísima de los Dolores, que tiene lugar tradicionalmente en la plaza de Santa María frente a la Catedral.

Este año, además, la imagen de San Juan no ha podido procesionar junto a El Abuelo, la Virgen de los Dolores y la Verónica, ya que una vez agotado el plazo establecido para la inscripción de los cofrades promitentes, encargados de portar las imágenes, no se ha alcanzado el número mínimo necesario para el trono.

«Ha sido muy positiva, a excepción de tres hermandades que no han podido salir y una que se ha tenido que refugiar. Parecía que podía a ser plena por las previsiones que teníamos, pero lo importante sobre todo es que gracias a dios no ha ocurrido ningún incidente», aseveraba ayer Francisco Latorre, presidente de la Agrupación de Cofradías, «que destacó que Lo mejor la presencia de una hermandad nueva (El Gran Poder) y lo peor el que no haya podido procesionar». Además, indicó que en su opinión ha faltado «más rapidez en los desfiles procesionales y más nazarenos. Me gustaría que los cofrades participaran más. Este año ha habido más hermanos en la calle. Se estudiará y se mejorará. Estoy muy satisfecho», apostilló. «Entre todos tenemos que colocar la semana santa de Jaén en el sitio que se merece, para mí la mejor de Andalucía. Está en uno de los mejores puestos de devoción, esculturas, pasos... El mejor paso de Misterio de toda Andalucía está en Jaén, el Sepulcro, que es una obra de arte», subrayó.

Bares y hoteles, satisfechos

También satisfechos se mostraron los hosteleros y hoteleros. La asociación de empresas de alojamientos de la provincia de Jaén dará hoy a conocer sus datos oficiales de ocupación, pero ayer su presidente ya adelantó que serán buenos, «como los del año pasado», una Semana Santa que se consideró redonda. Las zonas más turísticas, como la Sierra de Cazorla, Úbeda y Baeza, Mágina o Jaén han alcanzaron la ocupación del 97% desde el jueves al domingo. En torno al 95% por ciento de los casos se trata de un turista nacional. Gente que viene de otras provincias de Andalucía, de Valencia y Murcia, Castilla la Mancha y Madrid, los habituales nichos de mercado.

La previsiones generales hablaban en la primera fase de la Semana Santa, la que va desde este viernes de Dolores hasta el martes, de una ocupación en la provincia del 52%, mientras que en la segunda fase, del jueves a ayer de entre un 80 o un 90%.

«Se ha mantenido la línea de los últimos años, que ha sido ascendente. Los días que ha llovido se ha notado, claro, ahora con la información que tenemos en internet que es fiable y al minuto la gente se retrae un poco más. Con menos flujo de gente en la calle, se han sentado en los bares y en los restaurantes. La tendencia se va manteniendo y el gasto medio también», aseguró ayer a este periódico el presidente de la Asociación de restaurantes, cafeterías y bares de la provincia de Jaén, Antonio Lechuga. El gasto medio del turista por día en Jaén es el más alto de todas las provincias andaluzas, acercándose a ochenta euros por persona.