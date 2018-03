«Esta va a ser una Semana Santa como la del año pasado, plena» Francisco Latorre. / C. CARCELÉN Apunta a que las últimas previsiones dejan la puerta abierta a que salgan todas las cofradías, que este año serán 19, con la incorporación del Gran Poder Francisco Latorre Pte. de la Agrupación de Cofradías de Jaén LORENA CÁDIZ JAÉN Domingo, 25 marzo 2018, 03:49

Francisco Latorre es presidente de la Agrupación de Cofradías de Jaén desde el año 2014. Estos días, el trabajo que asume todo el año se multiplica. Los nervios están a flor de piel para que todo salga bien. Durante esta entrevista supervisa el remate de los palcos en la Carrera oficial, que este año serán más estrechos para favorecer un mejor paso y más seguro por las aceras, y en el que se han incorporado algunas novedades. Desde el pasado viernes a mediodía la Carrera oficial luce ya con todos los preparativos.

-¿Cómo se presenta esta Semana Santa?

-Pues esperemos que se presente con buen tiempo, que no ocurra nada, que todo vaya con normalidad, como es la tónica general todos los años en Jaén.

-Son varias las novedades que habrá este año...

-Sí, entre las más importantes, la salida de una hermandad nueva, el Gran Poder, en la madrugada. Además, la tribuna principal se ha enriquecido respecto a años anteriores, con unos baldeaquinos y unos sillones nuevos para el palco.

-Por tanto, ¿cuántas cofradías tiene ya la Semana Santa jienense?

-En total son ya 19 cofradías, aunque son 20 procesiones. La Oración en el Huerto, de la cofradía de la Vera Cruz, sale dos veces, la primera el domingo por la tarde, y el Jueves Santo. La verdad es que tenemos mucha ilusión por ver a la cofradía del Gran Poder en la calle.

-¿Cuáles son las últimas previsiones meteorológicas que manejan?

-Estamos en primavera y el tiempo es cambiante, parecía que iba a llover durante la mañana del Domingo de Ramos y las nuevas previsiones que nos han llegado ya no dan lluvia. Las últimas previsiones son que no va a llover en toda la Semana Santa, pero hasta que no nos levantemos y veamos, no lo vamos a saber. Creo que al final vamos a tener una Semana Santa como la del año pasado, plena. Eso sí, lo que parece que está claro es que va a hacer frío.

-Finalmente las obras de la Carrera de Jesús no serán un problema para el tránsito de los pasos.

-No, no va a haber ningún problema. Se han terminado a tiempo y tanto la cofradía de Los Estudiantes, como la del Abuelo, mantienen su itinerario y pasarán por allí. Además, los residentes de Conde de Corbull podrán salir fuera y disfrutar de los pasos. Hemos luchado para que esos mayores puedan tener las imágenes cerca. Cuando bajen los Estudiantes los cuidadores los sacaran y cuando se recoja Nuestro Padre Jesús, también. Serán dos momentos muy emotivos.

-¿Qué opina de la polémica que se ha generado por la decisión de no sacar a San Juan por la falta de costaleros?

-Le doy mi apoyo unánime al hermano mayor y a la junta de gobierno. Apoyo su decisión como presidente de la Agrupación de Cofradías y como cofrade de Nuestro Padre Jesús, más. Siempre apoyo las decisiones de los hermanos mayores porque considero que es muy fácil hacer crítica desde fuera. Dentro de unos años, cuando haya elecciones, quienes critican pueden presentarse a hermano mayor, esto no es un coto cerrado.