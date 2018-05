El sector oleícola alerta del desplome en precios del aceite de oliva en origen El mercado se encuentra «prácticamente paralizado, con escasas operaciones de compraventa» y prevé un enlace de cosecha de entre 300.000 y 400.000 toneladas EFE JAÉN Domingo, 20 mayo 2018, 17:44

El sector oleícola productor de aceite de oliva alerta del desplome de los precios del aceite de oliva en origen en un mercado que se encuentra «prácticamente paralizado, con escasas operaciones de compraventa» y prevé un enlace de cosecha de entre 300.000 y 400.000 toneladas.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Jaén, Cristóbal Cano, considera que «no hay razones objetivas« para esta caída de los precios del aceite de oliva en el mercado de origen, por lo que muestra su »preocupación« y hace un llamamiento a la «tranquilidad y responsabilidad para que no cunda el nerviosismo».

En su opinión, no está garantizado que la próxima cosecha oleícola vaya a ser excepcional, de hecho la floración va con retraso y el cultivo del olivar es muy sensible a la evolución de la meteorología.

Los precios del aceite de oliva en origen se sitúan actualmente entre los 2,68 euros de media para la calidad aceite de oliva virgen extra; 2,24 euros para el virgen extra y 2,18 euros para la calidad lampante, según el Sistema de Información de Precios del Aceite de Oliva en Origen (Poolred).

Además, asegura que esta bajada de los precios del aceite de oliva en el mercado de origen no se ha visto reflejada en los lineales de los supermercados ni en los bolsillos de los consumidores.

Cano entiende que hay que avanzar en un sistema de autorregulación para que haya estabilidad en los precios del aceite de oliva que eviten los vaivenes y las oscilaciones de precios.

Por su parte, el secretario de la COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, ha dicho a Efe que el mercado del aceite de oliva está paralizado, con muy pocas operaciones y no descarta que, si la fertilidad en el proceso de floración del olivo no es buena, se pueda producir «un efecto rebote, que no haya tantas expectativas de buena cosecha como se dice».

Entre tanto, el gerente y portavoz de ASAJA en Jaén, Luis Carlos Valero, ha señalado a Efe que el mercado se rige por la ley de la oferta y de la demanda y, aunque reconoce que hay pocas operaciones, vaticina que hay aceite suficiente para abastecer los mercados esta segunda mitad de la campaña.

Los responsables de las tres organizaciones agrarias aseguran que no debe haber tensiones de precios por cuanto el enlace que quedará entre esta campaña oleícola 2017/2018 y la venidera de 2018/2019 será más que suficiente para abastecer las demandas de los mercados, por lo que cifran entre 300.000 y 400.000 toneladas el excedente que quedará a primeros de octubre en España, fecha a partir de la cual empieza la próxima campaña.