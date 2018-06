Sánchez volverá a tener aceite «Enorme satisfacción», dijo el 'susanista' PSOE jienense sobre el nuevo presidente del Gobierno, que no viene por Jaén desde hace dos años. Más entusiastas se les vio a los 'sanchistas' capitalinos, que intentan animar las primarias, mientras en el PP se animan ellos solos, ahora con el 'caso Matinsreg', cada vez más envenenado Sánchez, con Díaz, Reyes y Navarro, recibe aceite en Jaén en noviembre de 2015, víspera de generales. / EFE JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 3 junio 2018, 15:35

En España es cierto que enterramos muy bien. En cuanto vemos que alguien nos va a dejar, le administramos los santos óleos de lo bueno que era para que entre limpio de pecado en el cielo de la historia local, haya hecho lo que haya hecho. 'Ego te alsolvo a peccatis tuis'. Una vez, a Emilio Castelar, que de pico estaba bien, no le gustó nada el discurso de su amigo Cristino Martos y, cuando le vio por los pasillos, le salió del alma gritarle lo que más le podía doler: «¡Cristino, no iré a tu entierro!».

En el PP es donde mejor entierran. En el resto tampoco andan mal, pero como se desahogan en 'vida', hacen terapia. Es el 'sácalo todo que si no te ahogas' de los psicólogos. Por eso hay partidos cuyos militantes se pasan la vida buscándose las cosquillas. Para no ahogarse.

En el PP no. En el PP los trapos sucios se lavan en casa, aunque se tiren la lavadora a la cabeza. De puertas afuera, disciplina y largos aplausos, hagas un 'no máster' o 'un Gürtel', aunque la procesión vaya por dentro. A veces el centrifugado se vuelve loco y largan lo que no está escrito, como en la crisis del PP provincial del año pasado y sus secuelas. «Voy a estar muy pendiente del fuego amigo», advirtió el viernes García Anguita, ex número dos del partido y que se alineó con los críticos. «Todos saben que desde el último congreso provincial soy el enemigo a batir», añadió a raíz de la denuncia de un técnico municipal de la capital por supuestas amenazas cuando él era concejal de Personal, en el 'caso Matinsreg', el de las fuentes de aguas turbias.

El miércoles le preguntaron a Montoro si iba a cesar a Fernández de Moya por dicho caso y el ministro, que leyó titubeante, dio la impresión de estar pensando 'a ver si sigo yo'. Al secretario de Estado de Hacienda le preguntaron también, en el Senado, el jueves, y el viernes se estaba despidiendo en las redes sociales a un año y medio de intensa labor. Porque el cambio de Gobierno ha sido como decía Antonio Machado de la primavera: «ha venido, nadie sabe cómo ha sido».

MUDANZAS EXPRÉS

Que se lo digan al importante PSOE jienense, 'susanista' converso. Reyes Midas y la presidenta no salieron a la palestra hasta que la moción de censura triunfó y lo hicieron en términos muy parecidos. «Es bueno para España, para Andalucía y para Jaén», dijo Reyes, y habló de «enorme satisfacción», por si quedaba alguna duda. Así que, pelillos a la mar y a ver si Pedro vuelve a Jaén como solía antes de que Susana Díaz y él rompieran ramales – a Linares vino el año pasado, arropado por los 'sanchistas' – y le regalan el aceite de la segunda vida.

Más entusiastas se les vio a los 'sanchistas' de la capital, que lo festejaron en el Pósito. Andan en plenas primarias para elegir al candidato a la alcaldía de Jaén. José Sánchez al cuadrado intenta animar el cotarro y en las redes sociales hay francotiradores apostados. Animado por el triunfo de Pedro Sánchez y apelando a las bases, acusó a la actual dirección socialista de «apagón informativo», de no propiciar el debate y que el tiempo pase sin pena ni gloria.

Julio Millán, que ya perdió los dientes de leche y que comentó la moción de censura con más agilidad de reflejos que otros 'susanistas', no entró el trapo del Sánchez local y esperó al último día para presentar los avales y mantener una campaña al ralentí, consciente de que partió con la ventaja que da la secretaría general y su currículum político. Dos candidatos, dos estrategias. Aunque hasta el día 17 puede pasar de todo.

Y es que en política, las mejores puñaladas te las da el compañero. Ninguno es héroe para su ayuda de cámara, que decía José Cadalso.

DE ALEMANIA A ZAMORA

El alcalde habló en alemán, pero con la zamorana 'Matinsreg' se le entendió todo. Márquez Pádel Zen, que fue abogado en el país de Merkel y esta semana recibió a alumnos germanos, explicó por qué se ha personado el Ayuntamiento en las aguas pantanosas del proceso judicial. Primero, porque ya está dentro su concejala de confianza, Rosa Cárdenas, aunque espera que en breve esté fuera, pues asegura que ella, como alcaldesa accidental en el fatídico y repartido agosto de 2012, solo firmó reparaciones urgentes, que por cierto él también firmó. Y segundo, porque si vienen mal dadas, que cada palo aguante su vela.

Y antes de la moción de censura, en un tiempo detenido pospádel, hubo algo de vida. A la espera de que el Ayuntamiento haga balance del coste del World Padel Tour, la empresa no descarta volver, contenta con la fotogenia de la Catedral pero no tanto con la polémica. El lunes fue para poner el tranvía sobre los raíles administrativos municipales y el martes fue el consejero de Fomento quien dijo viento en popa y a toda vela, pero «sin atajos», calculando que a finales de año puedan volver a sacar los tranvías de las cocheras.

El jueves, pleno musical en el Ayuntamiento, con los músicos pidiendo espacios para cantar y los tres ediles no adscritos cantándose las cuarenta, lejos de aquellos tiempos en que eran de Ciudadanos y Salud Anguita hablaba de sus fieles «escuderos». Está claro, no hay héroe para sus ayudantes de cámara.

Y peculiar la irrupción del nuevo delegado de Fomento de la Junta, José Manuel Higueras. Lo primero que hizo fue sentarse con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para intentar buscar soluciones a familias al borde del desahucio. Hasta la PAH se lo agradeció. Y esta semana, OCO ha salido contenta de las propuestas a los asuntos planteados, incluido, ¡tachán!, las Protegidas. Higueras, como su apellido, 'crece espontáneamente en terrenos rocosos'. Solo falta que eche dos cosechas. A ver lo que dura.