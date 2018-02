Salud busca solución al «largo» retraso de una operación a un joven discapacitado de Jaén Moisés Moral. / IDEAL Lleva más de un año esperando a ser intervenido de una escara, con varias complicaciones que han empeorado su calidad de vida LAURA VELASCO JAÉN Martes, 6 febrero 2018, 12:37

La de Moisés Moral, de 26 años, es una historia basada en los problemas derivados de una larga lista de espera para una operación. Al joven se le formó una escara, una lesión en la piel como consecuencia del prolongado tiempo que pasa en la silla de ruedas por su discapacidad física. La solución es relativamente sencilla: operarle en Cirugía Plástica. En Jaén la sanidad pública no realiza este tipo de operaciones, así que le derivaron a Granada. Desde entonces, ha pasado más de un año y el problema, lejos de solucionarse, se ha agravado. «A raíz de esta espera ha habido una cadena de errores que han empeorado mi estado de salud, hasta el punto de perforarme la uretra. Me está afectando mucho, estoy yendo al psicólogo porque cada vez estoy peor. He tenido que dejar los estudios», indica el joven de Torredelcampo.

La cadena de errores de la que habla comienza a raíz de la escara. Al aparecer la lesión le colocaron una sonda, y al cambiarla una de las veces le perforaron la uretra. «Me dicen los médicos que esto ni tiene solución», lamenta. Pero las complicaciones no acaban ahí. Con el objetivo de que no se le mojase de orina la escara –lo que podría causar una infección- le dieron una solución provisional: una talla suprapúbica, que consiste en una sonda que debía proteger la lesión.«El problema es que se me está mojando el pasillo que se ha creado entre la uretra y la escara y el 90% de la orina cae ahí, así que el problema no se ha solucionado y mi calidad de vida ha empeorado. Me pusieron la talla suprapúbica y estoy muriéndome de dolor para nada», critica.

Alergia al látex

Además, en la intervención en la que le colocaron la talla suprapública hubo más complicaciones. «Soy alérgico al látex, ya lo había comunicado, y todo lo que había tenía látex, desde la sonda hasta los guantes. Tuve que informar en mitad de la operación –era anestesia local- porque me entró un temblor tremendo. Me dio una reacción alérgica y tuve que ser ingresado por el error», insiste Moisés Moral.

El pasado jueves, el joven se reunió con el director-médico del Complejo Hospitalario de Jaén, Luis Carlos López Mudarra, al que le comentó su situación y le pidió «una solución urgente». «Me gustaría que me trasladaran a Toledo por recomendación, pero me conformo con lo que sea mientras me operen lo más rápido posible de la escara», asegura. En cuanto a las complicaciones derivadas de la lista de espera, Moisés Moral informó a la Junta de que ya ha presentado reclamaciones ante el «denunciable trato» que ha recibido.

Por su parte, desde la Junta informaron de que ya están consultando con Granada los motivos del retraso de la operación prevista, y se han comprometido a hacer los trámites necesarios para trasladarlo a Málaga, Sevilla o Córdoba, ya que en Granada hay lista de espera. «Él quería Toledo, pero es algo que no podemos asegurarle, ya que es otra comunidad autónoma. Podemos solicitarlo y esperar que lo acepten», añadieron.

Aún no se aventuran a decir cuándo le llegará al joven la ansiada operación, pero afirmaron que están agilizando los trámites «para que sea lo más pronto posible». «Haremos todo lo que está en nuestras manos, este es un caso extrañísimo y estamos a la espera de saber por qué aún no se ha solucionado», apostillaron. Por último, en referencia a las complicaciones que ha sufrido posteriormente el joven, desde la Junta insistieron en que este dijo estar «muy bien atendido» y que no les trasladó ninguna queja.