Salsa cubana, medicina para los males María Díaz en una de las imágenes promocionales que está utilizando últimamente. / IDEAL A sus 24 años, la jienense María Díaz se congratula de poder vivir haciendo lo que más le gusta en la vida, bailar MÓNICA LOPERA Jaén Martes, 27 junio 2017, 02:41

Parece obvio que siendo sus padres aficionados al baile y su hermana mayor también, a María se le despertara desde muy pequeña su inquietud por una actividad que, con el paso del tiempo y casi irremediablemente, acabó convirtiéndose en su modo de vida. «Desde pequeña, siempre he estado bailando, clases de danza española, de flamenco, lo que fuera pero relacionado con el baile», explica esta jienense, que a sus 24 años puede decir orgullosa que trabaja haciendo lo que le gusta.

Aunque María no sólo es bailarina, también es auxiliar de enfermería y ejerce como tal cuando le es posible compaginar ambas cosas. «He trabajado en una clínica dental, en una residencia de ancianos... pero el último trabajo lo tuve que dejar porque me coincidía con varios viajes por el baile y si tengo que elegir, tengo claro por qué me decanto», señala la joven, que apunta que, no obstante, para ella lo ideal es poder compaginar siempre las dos cosas. «El baile es mi pasión, pero siempre es una profesión más inestable, por eso me viene tener otra que me aporte unos ingresos fijos», indica.

Pero, ¿cómo pasó el baile de ser una afición a una ocupación? María señala que sus padres iban a una asociación de vecinos a bailar y su hermana también, que incluso llegó a dar clase embarazada de 8 meses. «Cuando ella tuvo el niño, mi cuñado quería seguir bailando y yo me apunté con él y ahí fue cuando descubrí la salsa, lo que más me gusta», manifiesta la joven, que se congratula de haber conocido en aquella época a mucha gente con sus mismos gustos y, en especial, a Antonio, el profesor que trajo la salsa a Jaén. «Cuando ya llevaba un tiempo bailando, yo le ayudaba en sus clases para el estilo chica y entonces me di cuenta de que no sólo disfrutaba aprendiendo, sino también enseñando».

«El baile te corrige la postura de la espalda, te hace olvidar los problemas y sonreír, es salud»

Aprendiendo de todos

Luego también tuvo oportunidad de dar clases de baile con un amigo cubano, de trabajar con él en algunos eventos... «La verdad es que me he ido juntando con muchos bailarines profesionales y profesores de los que he tenido la suerte de ir aprendiendo», subraya María Díaz, que deja claro que entre los distintos tipos de salsa que existen, la que a ella de verdad le apasiona es la salsa cubana. «Es por su música, lo que transmite es una locura al oír la mezcla de tantos instrumentos, la música cubana es la que más me emociona», recalca.

En la actualidad, María Díaz se encuentra en Madrid trabajando con otro bailarín, Rafa Guardiola, un cubano que fue pionero en bailar salsa y con el que da clases, actúa, presenta eventos... «Lo cierto es que puedo decir que es un sueño hecho realidad, no me puedo quejar», dice la jienense, que manifiesta que lo que le aporta el baile «no se puede explicar con palabras». «Lo mejor es analizar todo el proceso cuando estás enseñando a alguien, al principio hay muchos que se autocalifican de patosos, que dicen que no tienen oído, que creen que no lo podrán conseguir y cuando al final los ves bailando solos, sonriendo, pasándoselo bien... esa es la mejor recompensa, porque el baile también es medicina, te corrige la postura de la espalda, te hace olvidar los problemas y te hace sonreír», sentencia María.

Complicidad

Todo ello, recalca, no sería posible sin la complicidad que tiene con su compañero de baile, quien, además es médico y ejerce como tal cuando no está bailando. «Él mismo dice que el baile cura la depresión y es fantástico también haber tenido la oportunidad de enseñar a muchos niños pequeños a bailar, de inculcarles que bailar no es sólo dar muchas vueltas, sino cuidar al compañero/a también, hacer las cosas con cuidado».

Además, María destaca «lo sano» del mundo del baile. «Además de ser un deporte en sí, rara vez se bebe alcohol, conoces a mucha gente, viajas a muchos sitios... realmente es una forma de vida que sólo tiene cosas buenas», señala.

«La salsa cubana es la que más me gusta por su música, lo que transmite es una locura»

Lo único malo, dice, es que por ser bailarina muchas veces ha tenido que renunciar a estar presente en eventos de familiares o amigos por tener actuaciones a las que no podía faltar. «O encontrarte un día enferma o baja de ánimo por algún problema personal e igualmente tener que subirte a un escenario y estar a la altura, siempre sonriendo, siempre dando lo mejor de ti».

María Díaz explica que no tiene unas horas días de ensayo al día. «Depende de los eventos que tengamos y depende también de si en ese momento lo estoy compaginando con otro trabajo o sólo me dedico a bailar». En cualquier caso, lo que tiene claro María es que no podría, no sabría, vivir sin el baile. «Bailaría aunque no me reportara dinero, pero es que encima sí que me lo da», sentencia.