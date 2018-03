"Es para salir corriendo" LATREPOLINA La semana post 'shock' del PGOU anulado sacó a la luz heridas económicas y políticas. La Junta se hizo un zen y el alcalde no ocultó el palo pero dijo que no se «achanta» y el viernes vio rayos de luz. Pero sin duda ha sido la semana del nuevo feminismo, que a algunos ha pillado como a Adán sin parra JOSÉ M. LIÉBANA Domingo, 11 marzo 2018, 22:19

"No es nada, no es nada", cuentan que dijo Manuel Domínguez 'Desperdicios', torero valiente donde los hubiera, después de que un toro le corneara y le vaciara un ojo, que buscó por la arena y luego fue a limpiarse. No es nada, no es nada, vino a decir la Junta de Andalucía sobre la anulación del PGOU de Jaén por el TSJA. No es nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. La delegada 'juntera' Ana Cobo lanzó un mensaje de tranquilidad. Pero la procesión, metidos en cuaresma, va por dentro. Créanme. Es cierto que la sentencia aún no es firme, pero al final de la misma lo deja claro: solo admitirá recurso de casación si «presenta interés casacional objetivo». En otras palabras: que si hay que ir, se va, pero que recurrir por recurrir, mejor no se va.

Y eso lo saben los letrados de la Junta, a los que llegó la sentencia en febrero y la pusieron a la cola, sin decir nada, dejando a la Junta en Jaén con el 'disimulo de Antequera', la cabeza tapada y el culo fuera. Hasta que en vísperas del 28-F saltó la bomba de relojería. No pasa nada, no pasa nada. Pero hay miedo a que los proyectos de la Junta, ahora que la cosa pinta algo mejor, vuelvan a quedarse en las cocheras, como el tranvía. Preocupan las indemnizaciones millonarias por daños y perjuicios, como la del Nevada granadino. Y preocupa que los inversores privados salgan corriendo, como el martes dijo el alcalde que ya han hecho unos empresarios extranjeros.

El alcalde no ahorró en paños calientes y eso que es un optimista antropológico: «las consecuencias no son graves, sino muy graves», «los efectos de la anulación en Marbella fueron devastadores», «me siento bastante impotente» o «es para salir corriendo», dijo. Aunque, a renglón seguido, dijo que no se «achanta», que en plazas peores ha toreado y que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia por «indefensión», ya que no fue notificado. Una cuestión meramente procesal, como reconoció el propio alcalde, antes Márquez 'Zen'.

Pero, ¡oh, sorpresa!, la respuesta inmediata del TSJA fue suspender el plazo para que el Ayuntamiento tuviera más tiempo para presentar recurso y, lo más importante, supone que lo considera parte. De ahí que al final de la semana viera algo de sol e incluso ya no descarta la nulidad de la sentencia, que está por ver pues la alegría dura poco en casa del pobre y puede subsanarse y hay más recursos contra el PGOU en puertas. Pero la madre del cordero de todo este lío es el tiempo. Si logran un poco, podrán salvar las inversiones inmediatas de quienes no huyan por la incertidumbre y plantear mientras la revisión del PGOU. Si no, que pase el siguiente.

Así que el alcalde está en modo 'salvar al PGOU'. Su agenda la ha reducido al mínimo y delega el resto de asuntos en los concejales de su equipo, mientras no para de recibir llamadas de empresarios preocupados, de afectados por la anulación o de responsables de Ordenación del Territorio de la Junta, con quienes se reunirá en Sevilla la semana que viene, y eso que no era nada lo del ojo.

Y solucionada la paralización de las obras de la Carrera de Jesús. La Junta ha estado rápida y generosa, las cosas como son, si bien la autorización, que salió el viernes hacia el Ayuntamiento, incluye condicionantes. Prueba de que la reunión de la Comisión de Patrimonio no fue fácil, pues las obras incluían tocar el subsuelo junto a la antigua muralla y se hicieron sin encomendarse ni a dios ni al diablo.

Reivindicaciones

La semana también dejó la marcha por la equiparación salarial para policías y guardias civiles, con una cabecera la mar de entretenida: militantes de Cs de primera hora, recién llegados, exPP, ex de Cs ahora en Vox, Vox de toda la vida y no pocos jienenses. ¡Con las cosas que algunos se ha dicho! Pero lo que Jusapol ha unido, que no lo separe una pancarta.

Y fue sobre todo la semana del 8M, la del salto cualitativo y cuantitativo, la de feministas de toda la vida y de jóvenes, muchas, que han revitalizado el movimiento, en el que caben variantes y que ha dado esperanzas a un futuro más igualitario ante la realidad objetiva de la desigualdad. Y que ha hecho enmudecer a quienes tronaron contra la huelga y las marchas, incluso desde el salón de plenos municipal. Mucho se ha escrito y dicho estos días. Me quedo con esto: feminismo es igualdad. Y la igualdad es democracia.