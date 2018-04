Rifirrafe entre el alcalde y Jaén en Común Javier Márquez acudió en apoyo de los trabajadores de Salud Responde y JeC le recuerda la privatización de la limpieza JOSÉ M LIÉBANA JAÉN Miércoles, 4 abril 2018, 15:21

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), ha acudido este miércoles, junto con políticos de otros partidos, al acto de apoyo a los trabajadores de Salud Responde, ante "la precariedad laboral que atraviesan" y ha instado a la Junta de Andalucía a tomar "cartas en el asunto de una vez por todas" para mejorar su situación y, por ende, el servicio que se presta a los ciudadanos. La concejala de Jaén en Común (JeC) Sara Martínez le ha reprochado que apoye este servicio privatizado, cuando el Ayuntamiento ha iniciado la privatización completa del servicio de limpieza de colegios y edificios municipales, a lo que el regidor ha replicado que todo depende de cómo se haga la privatización.

La secuencia ha sido esta. El alcalde ha explicado en su cuenta de Twitter el motivo de acudir a la concentración de esta mañana: "Mostrando mi total apoyo a los trabajadores de Salud Responde, que demandan su estabilidad laboral y un trabajo en condiciones dignas en este importante servicio al ciudadano". La edil de JeC: "Lo que demandan para salir de la precariedad es que el servicio deje de estar PRIVATIZADO. Privatizar un servicio es justo lo que va a hacer ahora el Ayuntamiento de Jaén con las trabajadoras de la limpieza. Coherencia". Y Javier Márquez ha añadido: "Privatizaciones pero con garantías y con servicios de calidad".

Reunión

A la reunión de esta mañana con representantes de los sindicatos en Salud Responde en el recinto del Hospital Neurotraumatológico de la capital jienense han acudido también el portavoz de JeC, Manuel Montejo; el coordinador de Podemos en Jaén, Lucas Martínez; la concejala no adscrita que milita ahora en Vox Salud Anguita y la coordinadora local de Ciudadanos, María Cantos.

El alcalde ha lamentado que "no hayan permitido" acceder a las instalaciones de Salud Responde y que "el PSOE no haya acudido a apoyar a estos trabajadores", algo que, a su juicio, "demuestra una vez más que la sanidad pública no es una prioridad para los socialistas". Tras señalar que la salud "es una cuestión prioritaria", ha considerado que existe "una pésima gestión" del servicio de teleoperación, del que es adjudicataria Ilunión, y ha pedido al Gobierno andaluz medidas par mejorar las condiciones.

Márquez ha apuntado que los empleados "en ningún momento buscan una subida de sueldo". "Solicitan y exigen una mejor y mayor planificación de este servicio de salud que deja mucho que desear y una mejora de las condiciones de trabajo", ha precisado.

Por ello, ha trasladado el respaldo del Ayuntamiento "en su lucha por la mejora" de Salud Responde, en tanto que "redunda en beneficio directo de los ciudadanos", de ahí que ha instado al Gobierno andaluz "a que tome cartas en este asunto de una vez por todas".