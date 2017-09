Reyes será reelegido secretario general del PSOE provincial Reyes, en el centro, con las Juventudes Socialistas, el jueves. / IDEAL Los otros dos precandidatos no consiguen los avales necesarios para el proceso de primarias JOSÉ M. LIÉBANA Sábado, 16 septiembre 2017, 15:33

Francisco Reyes Martínez es ya oficialmente el único candidato a la secretaría general del PSOE de la provincia de Jaén, después de que los otros dos precandidatos, Valeriano Bermúdez Palomar y Félix Manzaneda Oneto, no hayan logrado los avales de la militancia necesarios de cara a la votación en primarias prevista para el día uno de octubre. El 14º Congreso Provincial del PSOE se celebrará el 21 del mes que viene.

La comisión Provincial de Ética del PSOE de Jaén ha informado al mediodía de este sábado de que Reyes ha presentado un número de avales superior al requerido (un mínimo de 1.365) para ser proclamado candidato en el proceso de primarias abierto, mientras que los otros dos precandidatos no han presentado avales.

"Por lo que la Comisión Provincial de Ética, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.2 del Reglamento Federal de Congresos, ha dictaminado que la candidatura de Francisco Reyes Martínez es la única que reúne los requisitos exigibles y ha acordado por unanimidad proclamar a Francisco Reyes Martínez como secretario general electo del PSOE de Jaén", dice el comunicado remitido a esta redacción.

Bermúdez confirmaba por la mañana, en su cuenta de Facebook, que no había logrado los avales necesarios. "No hemos pasado el corte del 20%, aunque sí hemos superado en más del doble el requisito del 3% de avales", ha declarado, cifrando los apoyos obtenidos en más de 500. "Era lo previsible y por ello el aparato convocó las primarias con el requisito del 20% de avales. No querían que la militancia votara, y lo han conseguido", ha añadido antes de insistir en que "el cambio ha comenzado". "Al igual que no se pueden poner puertas al campo, nadie, por mucho poder que detente, podrá frenar las ansias de libertad, justicia y democracia que se han desatado entre la militancia del PSOE. Las y los socialistas de Jaén han vuelto a demostrar que son rebeldes, comprometidos y de izquierdas, y por muchas trabas que nos pongan el movimiento de cambio y renovación que se ha iniciado en nuestra provincia resulta imparable. Es una mera cuestión de tiempo".

Además de dar las gracias a quienes le han apoyado, al final de su escrito felicita "sinceramente tanto a Felix Manzaneda como a Paco Reyes, a ambos y a sus equipos les deseo lo mejor".