Reyes cree que Julio Millán podría ser «un magnífico alcalde» de Jaén

El dirigente socialista afirma que la elección de candidato la hará la militancia y que el proceso de primarias concluirá «a lo largo del mes de junio»

JAÉN Viernes, 6 abril 2018

Los socialistas calientan motores para tener elegidos sus candidatos a las alcaldías antes del verano, como han anunciado, de cara a las elecciones municipales de 2019. Ayer, el presidente de la Diputación de Jaén y secretario general de los socialistas en la provincia, Francisco Reyes, afirmó que su homólogo en la capital, Julio Millán, será «un magnífico alcalde, si le dan la oportunidad» los electores.

No obstante, Reyes, que protagonizó en el Parador de Turismo de Santa Catalina uno de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, insistió en el turno de preguntas que la elección del candidato de Jaén es una cuestión que corresponde a la militancia. «Julio Millán puede ser un buen candidato, pero eso tiene que aprobarlo la militancia de Jaén», quiso aclarar. «Vamos a saberlo dentro de muy pocos días», añadió, pues se va a abrir un proceso de primarias en la capital, en el que será la militancia la que se pronuncie «a lo largo del mes de junio».

Reyes añadió que, sea quien sea el elegido, «será un candidato con ilusión, cualificado, preparado, con ganas y con ilusión». En definitiva, «el candidato que necesita esta ciudad, que no puede soportar por más tiempo la situación que está viviendo».

Agregó que conoce desde hace mucho tiempo a Millán y también su trayectoria, tanto en el plano institucional como en su paso por la empresa privada, y que por encima de todo se trata de «una buena persona y buena gente», dijo.

Recordó que Jaén, en los últimos 24 años, ha estado gobernada 20 años por el PP y, de esos, 16 lo ha hecho con gobiernos del PP en España, lamentando que el Partido Popular no haya sabido «aprovechar la oportunidad que ha tenido», con «algunos responsables del PP poco comprometidos» con la ciudad.

Y como una cosa lleva a la otra, se preguntó «cómo es posible que con un ministro de Hacienda de Jaén y con un secretario de Estado de Hacienda de Jaén», Jaén sea la última «cada vez que se reparta algo en Madrid». «Eso en mi pueblo se le dice no tener sangre en las venas», dijo el bedmareño. «En el PSOE no tenemos gente sin sangre en las venas y tampoco tenemos gente que no quiera a su tierra», comparó.

En este sentido, subrayó que la persona que el PSOE ponga al frente de la candidatura de Jaén capital «va a tener muchos problemas y muchas dificultades, pero va querer a esta tierra y va a ser una persona comprometida con la ciudad».