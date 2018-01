La reválida de la San Antón sabatina La prueba atlética es el plato fuerte de las llamadas 'fiestas de San Antón', el principal reclamo, pero a su alrededor hay muchas más actividades. / IDEAL El segundo de los dos años a prueba en sábado ya ha colgado el cartel de lleno en la capital y su cinturón, lo que generará más de 1,5 millones de euros; en 2018 se celebrará el referéndum para decidir si se mantiene MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Martes, 9 enero 2018, 02:04

No habíamos brindado todavía por el Año Nuevo, a dos semanas vista para la XXXV edición de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, y ya había algún hotel de la capital y alrededores con prácticamente todas las habitaciones ocupadas para este próximo sábado. Algo no muy habitual por estos lares, por desgracia. El pronóstico es que ese día las 1.100 plazas hoteleras de Jaén estén ocupadas, como ya sucedió el pasado año ese mismo día. Casi la mitad de los diez mil corredores que tomarán la salida en la avenida de Andalucía para disputar la segunda carrera nocturna de esta índole con más tirón en nuestro país tras la San Silvestre vallecana, no son residentes en la ciudad y más de dos mil quinientos llegarán de otras provincias. Y a ellos se sumarán los 'espectadores' y los que visitan la capital al calor de las lumbres, los melenchones y de las múltiples actividades que se celebrarán el mismo día, el anterior y el posterior. La magia de la San Antón ha multiplicado los panes y las rosetas y los visitantes, unos 70.000 en la última edición.

Los dorsales han dejado de ser gratis y aun así se ha tenido que poner un límite porque por las peticiones «fácilmente la podrían correr quince mil o más». Una locura impensable hace tan solo unos años y casi imposible de no disputarse en fin de semana.

70.000 personas visitaron Jaén en la edición del año pasado por San Antón, una cifra que se espera superar. 1,5 millones al menos se estima que generarán las denominadas Fiestas de San Antón.

El próximo tendrá lugar su reválida, el segundo de los dos años a prueba celebrándose en sábado sin caer en suerte el 16 del mes de enero en este día, según decidió el Consistorio jienense, arrastrando con ella a las lumbres. La edición de 2017 fue la primera con este sistema (se corrió el 14 de enero y no dos jornadas después como marca la tradición), un cambio que se fijó para dos ejercicios de manera transitoria con el fin de evaluar sus efectos en la ciudad de cara al turismo y a una mayor participación.

El alcalde sigue con la intención de celebrar el referéndum y ya estudia como articularlo

Para este año, 2018, está anunciado el referéndum por el que los jienenses decidirán si quieren la carrera y el resto de la celebración siempre en sábado (el Ayuntamiento no contempla hoy por hoy separar la prueba atlética de las lumbres). Según ha podido saber IDEAL el alcalde de Jaén, Javier Márquez, y varios de sus concejales ya están estudiando las fórmulas para articular la consulta, que sigue en pie y se llevará a cabo en los próximos meses.

Economía 'vs' tradición

Para el primer edil jienense, San Antón se ha convertido, junto con la salida de El Abuelo durante la Semana Santa, en uno de los eventos que cuentan con una participación «abrumadora», tanto de jienenses como de visitantes. En cualquier caso, la decisión de vincular al sábado San Antón, a tenor de los números, aunque con sus detractores, difícilmente se puede considerar desacertada. De nuevo, faltando días para el evento, los hoteles de la capital jienense y su cinturón presentan buenas cifras y se augura lleno en todos ellos, generando ingresos de entre un millón y medio y dos millones de euros, según estiman desde el Ayuntamiento de Jaén. Noche mágica y rentable, muy rentable.

2.500 corredores vienen de otras provincias y casi la mitad de los 10.000 no residen en la ciudad

«Nuestra previsión es que lleguemos todos al 100% el sábado, contando con las reservas de última hora», aventura Juanma Camacho, portavoz de la Asociación de Empresas de Alojamiento de Jaén, a tenor de lo sucedido el pasado año. «Es más, casi seguro que faltarán plazas», subraya. Por primera vez este año además el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los hoteleros 400 dorsales para visitantes que quieran correr ligados a las habitaciones. «Es una experiencia piloto y se han vendido. Para el año que viene se debería programar con más antelación, porque esta edición ha sido muy a última hora, aunque ha sido muy buena la iniciativa», apostilla Camacho.

Las cifras dan la razón a quienes la quieren siempre en sábado. Son malos tiempos para la lírica, difíciles para los amantes de la tradición, el negocio es el negocio y Jaén no puede ni debe dejar escapar cualquier tren de este tipo. «Se ha perdido el Lagarto rock, y el Corpus y Santa Catalina se han movido. Tenemos aquí un filón y hay que aprovecharlo. No hay color la repercusión y el número de corredores y turistas cuando cae en sábado a cuando lo hace entre semana, es una diferencia de mil por cien», ha subrayado al respecto Antonio Lechuga, presidente de la Asociación de restaurantes, cafeterías y bares de la provincia de Jaén (Asostel).

Una nueva feria del corredor

Precisamente para potenciar la oferta turística durante todo el fin de semana habrá actividades para que las denominadas Fiestas de San Antón resulten atractivas para aquellos a los que ponerse las zapatillas les resulta agotador, qué decir de salir con ellas a correr.

Tendrán lugar más de 30 visitas guiadas temáticas, Asostel ofrecerán un menú y la tapa del corredor y aquellos que tengan dorsal tendrán acceso gratis al Castillo de Santa Catalina.

Comenzarán el jueves con el pregón, proclamado por Francisco Jiménez, y la actuación de la Banda Municipal de Música. El sábado la Asociación Provincial de Coros y Danzas 'Lola Torres' amenizará a las 13:00 horas la plaza de Santa María.

«La idea es que todo el que salga el sábado a la calle en Jaén viva una experiencia fantástica»

Por la tarde, y después de la carrera se celebrarán las lumbres por los diferentes rincones de la ciudad. El 16 de enero, el día de San Antón, tendrá lugar la lumbre institucional en la plaza de El Salvador, en colaboración con la Cofradía de la Virgen de la Amargura. Ese mismo día, se bendecirán a los animales y habrá una actuación de baile.

El jueves ya comenzarán los actos, que se alargarán hasta el domingo

La principal novedad atañe a la llamada la feria del corredor «con nuevo sitio (parque de la Concordia, viernes y sábado de 9:00 a 17:30 horas), con un nuevo diseño, más actividades para dar respuesta al abanico de actividades de las fiestas de la San Antón y los atletas que nos visitan». Se pretende que «la fiesta sea un motor dinamizador y se vea reflejado en el comercio, el consumo y otros muchos servicios que la ciudad ofrece». Contará con masterclass, zumba, concierto de 'The 80' S Band' y una gran 'macarronada', con tapas llenas de hidratos de carbono para coger fuerza para el día de la carrera.