La Policía cree que en la respuesta a la chica de la Catedral existe un «delito de amenazas» En cuanto al protocolo de actuación, el primer paso es proteger a la víctima y mantener su anonimato LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 21 mayo 2018, 02:45

El portavoz de la Policía Nacional, Diego Moya, cree que en los mensajes del usuario que contestó a la chica que enseñó los pechos en la Catedral de Jaén «hay más bien un delito de amenazas» y no de odio. «La diferencia es que la ataca por lo que hizo, no por el hecho de ser mujer», indica. Decenas de internautas han preguntando a la Policía si está investigando la publicación, y recuerdan que para ello hace falta una denuncia que hasta ahora no se ha efectuado.

En cuanto al protocolo de actuación, el primer paso es proteger a la víctima y mantener su anonimato. Después, pasa a los grupos de investigación, que recaban pruebas y datos. En el caso de la Catedral el mensaje está borrado, pero cuando la Policía solicita a Twitter, Facebook o Instagram el historial de usuario les envían «de todo, porque todo se queda ahí».