¡Resistamos! El dragón oriental caerá, como lo hizo el lagarto de la Magdalena. Dadme una cabra y carga dinamitera suficiente y se acabó lo que se daba ANTONIO AGUDO MARTIN Domingo, 6 mayo 2018, 02:18

No te preocupes demasiado, amigo Medina, a todo Ming le sale su Flash Gordon. Sabremos poner pie en pared para que esto no se convierta en Mongo. Nos reforzaremos con algún Lord Jim de los Olivares o con Iron Man reforzado con la mejor chapa de almazaras y molinos. ¡Que tiemble el mandarín! Tintín ya le sacudió de lo lindo en el Loto Azul y les sacó las vergüenzas en su aventura tibetana. ¡Cuidaíco ciudadanos chinos!, que en Jaén se apoya al Dalai Lama y le damos asilo serrano en Mágina.

Hay que ser fuertes. El dragón oriental caerá, como lo hizo el lagarto de la Magdalena. Dadme una cabra y carga dinamitera suficiente y se acabó lo que se daba. Llevo décadas leyendo sobre la amenaza amarilla y en todos los relatos estos malandrines acaban feneciendo ante la cachiporra de Roberto Alcázar o por los chistes malos de Pedrín. Ya sé que ahora estamos anotando bajas y nos estamos replegando ante la marea que nos llega, tan cerca, del Lejano Oriente. Han caído en los primeros envites no pocas mercerías Paqui, comestibles Loli o jugueterías Blancanieves y quioscos de Manolo. Es cierto que los chinos se están haciendo con el arreglo de sisas, cremalleras y dobladillos arrinconando a nuestras modistillas de toda la vida. Pero a partir de ahora sólo nos queda una única opción: resistir y reconquistar lo perdido.

No hay que arredrarse ante el rollito primavera en una provincia en la que la «ídem» suelta un polvillo de color amarillo (qué ironía) que inflama la pituitaria y te hincha los. Ya sé que en China están plantando, los muy taimados, a miles, olivos para adaptarse a su polen y evitar la «rinitis jienensis».

Este pueblo, además de numerosísimo, es fértil en la producción de ingenios como el papel o la pólvora que tanto daño han hecho a sus enemigos. La pólvora con sus fatales detonaciones y el papel preñado de historias que han ido minando las mentes más preclaras de occidente causándoles no poca desazón y tribulación. ¡Que se lo digan a Julio Verne!

No temas, estimado Ernesto, y disimula que ya viene el camarero. Que sepas que la amenaza amarilla se irá diluyendo, así que para ¡naranjas de la China!, ¡limones de mi corral!, y me pides una tacica de «calacoles» con una Alcázar «flesquita» que yo me voy a la cocina a piratearles la receta del pato laqueado.