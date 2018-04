Reencuentro en el Domingo Savio Foto de familia de los asistentes en el campus de Las Lagunillas. / IDEAL El Colegio Mayor universitario cumple veinte años como una parte esencial de la UJA, con 2.000 estudiantes en su historial Primer encuentro de colegiales y ex colegiales en el 25 aniversario de la institución docente R. I. JAÉN Domingo, 8 abril 2018, 00:53

El Colegio Mayor Domingo Savio de la Universidad de Jaén ha celebró ayer en el Aula Magna del Campus de Las Lagunillas su primer encuentro de colegiales y ex colegiales, celebrado en el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la institución universitaria jienense. El acto, denominado 'Domingo Savio: 20 años de vida colegial', estuvo presidido por el rector de la UJA, Juan Gómez Ortega, y contó con la asistencia de los directores que a lo largo de estos años han estado al frente del centro: Antonio Garrido Almonacid, Manuel González (que no pudo asistir), Carmen Muñoz, Natividad Ramos, Pilar Ortega e Inmaculada Barroso, de los que el rector destacó «su compromiso para ponerlo en marcha y consolidarlo como un centro de relevancia de la Universidad de Jaén», así como personal que trabaja en el mismo, «sin cuya dedicación, cariño y esfuerzo diario ese edificio no sería ese hogar tan especial que nos acoge a todos».

Consolidado

La conmemoración del 25 aniversario de la Universidad de Jaén coincide con los 20 años de creación del Colegio Mayor, «un tiempo suficiente para que el centro se haya consolidado como parte esencial de nuestra institución universitaria y hogar académico para todos los que ya sois Generación UJA», destacó Juan Gómez.

El Colegio Mayor Domingo Savio es la residencia de estudiantes de la Universidad de Jaén. Se puso en marcha en el curso 1997/1998, siendo rector Luis Parras, y desde entonces son más de 2.000 los estudiantes que han pasado por sus instalaciones.

«La misión de un colegio mayor es educativa y cívica, al servicio de la universidad y de la sociedad. Una de nuestras funciones, evidentemente, es proporcionar a nuestros colegiales las condiciones idóneas para que puedan cursar en el mejor ambiente posible sus estudios, pero frente a otros modelos de alojamiento universitario, los colegios mayores ponen el acento en los valores, en la responsabilidad, en la excelencia académica, en la cultura y en la convivencia. Y todo esto sin olvidar algo muy importante, como es crear la condiciones para que el estudiante no se sienta aislado, sino miembro de una familia. Un desafío no fácil de superar», resaltó Juan Gómez.

El acto contó con las intervenciones del primer director del CM Domingo Savio, Antonio Garrido Almonacid, que se refirió a la creación del Colegio y su puesta en marcha, haciendo un repaso por las personalidades y actividades organizadas por el centro; el primer colegial, Ramón López Ruiz, que aseguró que «pertenecer al Colegio Mayor nos da la oportunidad de que la vida universitaria sea más enriquecedora»; y el colegial con la estancia de mayor duración, Joaquín Darío Gómez Villén, que hizo referencia a lo que supone ser colegial, afirmando que «el Colegio Mayor te hace crecer».

Tras las intervenciones, se hizo un reconocimiento a los 150 colegiales y ex colegiales asistentes al acto, así como a personal trabajador del centro, a los ex rectores Luis Parras y Manuel Parras, a la ex Vicerrectora de Estudiantes e Inserción Laboral, Adoración Mozas, y a la Vicerrectora de Estudiantes, Mª Luisa del Moral.

Este primer encuentro concluyó con una comida de convivencia celebrada en el propio Colegio Mayor Domingo Savio en un animado ambiente.