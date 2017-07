Recuperaciones en julio, ¿sí o no? Estudiantes jienenses realizando las pruebas de selectividad en la UJA. / IDEAL Hay alumnos que lamentan la falta de tiempo y prefieren septiembre, pero la UJA defiende este cambio, que se está extendiendo «a toda España» LAURA VELASCO Sábado, 8 julio 2017, 00:57

La llegada del verano no es sinónimo de ausencia de exámenes. Los de las convocatorias ordinarias se alargan cada vez más, prolongándose a junio e incluso julio. Pero el kit de la cuestión reside en las conocidas como 'recuperaciones', que causan más de un quebradero de cabeza a los egresados y que están desde hace unos años en el punto de mira. La razón: su fecha de celebración.

Si tradicionalmente eran llamados 'exámenes de septiembre', en la Universidad de Jaén (UJA), al igual que en otras muchas, ya han pasado a ser los 'exámenes de julio'. Así, se adelantan dos meses, con sus correspondientes pros y contras. Más tiempo para descansar en agosto y no perder el hábito de estudio, las ventajas. Falta de tiempo para prepararlos, la mayor desventaja.

Nieves López, alumna de primer curso de Educación Social, se muestra totalmente en contra de este cambio. «Las recuperaciones en julio tienen mas desventajas que ventajas, ya que los estudiantes que suspendan varias asignaturas lo van a tener muy complicado para recuperarlas porque apenas les da tiempo. No les da tiempo porque cuando estas terminando los exámenes del segundo cuatrimestre a la vuelta de la esquina ya vienen las recuperaciones del primer cuatrimestre, algo a mi parecer agobiante, ya que no tienes fuerzas para seguir estudiando cuando acabas de salir de unos exámenes finales. En lo único en lo que tu mente se centra es en un reconocido descanso que no tendrás hasta mediados o finales de julio, cuando el curso se termine», declara la alumna.

Ana Garrido es una jienense graduada en Magisterio Infantil, que en su día no se libró de conocer de cerca las temidas recuperaciones. «En mi opinión cada periodo tiene varios puntos positivos y negativos. En julio tenemos más presente el contenido que no hemos podido superar en junio, podemos tener luego un tiempo de descanso más amplio, pero si no has podido estudiar la asignatura por la aglomeración de exámenes supone un problema poder superarlo, ya que necesitas un tiempo para encararlo bien. En septiembre tienes más tiempo, sin embargo, tienes un verano en el que si no te organizas bien terminas dejándolo todo para la semana de antes. Creo que los exámenes en septiembre son la mejor opción, solo que los estudiantes, como personas mayores que somos, tenemos que organizarnos», destaca la jienense.

Marcelo Gámez, graduado en Derecho, cree que con los exámenes de julio «tienes el verano para pasarlo genial, hayan salido bien o mal, pero normalmente salen mal». «No tienes tiempo material de estudio. El único año que tuve los exámenes en julio acabé peor que ningún otro, mientras que en septiembre lo pasaba genial en verano, menos los últimos 15 días que me ponía a estudiar», apostilla.

Pero no todos los alumnos están contra julio. Teresa García, estudiante de tercer curso de Finanzas y Contabilidad, está a favor de ellos, ya que queda «libre el resto del verano, no se pierde el hábito de estudio y la materia está reciente».

En esta misma línea se pronuncia Eduardo Cabeza, alumno de primer curso de Educación Social, que considera «bastante positivo» que los exámenes hayan pasado a julio. «Se da al alumno la posibilidad de hacer los exámenes y disfrutar de las vacaciones, y creo que el tiempo que hay entre la convocatoria ordinaria del segundo cuatrimestre y la extraordinaria es suficiente para organizarnos bien. Además, el que se presenta en julio tiene muchos meses antes para organizarse e ir bien preparado», incide.

La UJA, «pionera»

Sin embargo, desde la UJA defienden lo idóneo del cambio de mes. La vicerrectora de Estudiantes de la institución universitaria, María Luisa del Moral, asegura que Jaén fue «pionera en Andalucía», algo que se está extendiendo al resto de España, donde «septiembre ya está desapareciendo por completo». «El anterior equipo de gobierno lo instauró, liderado por Adoración Moza, anterior vicerrectora de Estudiantes. Al principio es un cambio y como todo cambio choca. Hemos estado toda la vida acostumbrados a examinarnos en septiembre y estar en verano pringando. La gente iba más desahogada, pero también decía 'tengo tiempo, ya estudiaré' y a veces no había éxito porque los alumnos acababan muy cansados del curso y dejaban un tiempo para descansar antes de ponerse a estudiar», destaca la vicerrectora.

María Luisa del Moral insiste en que una de las ventajas de pasar septiembre a julio es «que no se pierde el hábito». «Al volver a estudiar cuesta más coger el ritmo. Lo duro está en que en segundo o tercer curso cambien las normas, pero los estudiantes comienza el año sabiendo que se examinará en julio y se organiza perfectamente. Es verdad que entre la convocatoria de junio y la de julio queda poco tiempo, pero lo saben y se organizan. Los datos indican que la tasa de aprobados es mayor», añade.

Por último, recalca que la prueba de éxito es «que las universidades que no lo habían implantado lo están haciendo». «Se trata también de ordenar la enseñanza, el estudiante que empieza está ya matriculado desde septiembre, el profesor conoce la lista de estudiantes y no tiene que esperar a que pasen los exámenes ese mes y se firmen las actas», concluye.