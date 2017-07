Reclaman la recuperación de la Policía de Barrio

El Grupo Municipal Socialista en Jaén pide que se recupere la figura de la Policía de Barrio, "para dar un plus de cercanía y de mejora de la convivencia a los barrios de la capital", según su concejala Matilde Cruz, quien lamenta que los gobiernos municipales del PP malograron la iniciativa puesta en marcha por el gobierno local de PSOE e IU en el mandato 2007-2011, que atendía una de las reivindicaciones del colectivo vecinal.

"Las asociaciones de vecinos y los comerciantes - añade la edil - vieron con buenos ojos que en dependencias municipales

en algunos barrios estratégicos que dispusieran de ellas, como es el caso de los centros sociales, hubiera un espacio reservado para una pareja de policía local que se dedicase a hacer rondas por el barrio. Esa presencia policial es siempre de agradecer por

el vecino, por la tranquilidad de saber que este cuerpo, que es el más cercano a la ciudadanía, lo es más aún de esta forma". Cruz añade que esto no significa que la seguridad no esté garantizada con el reparto de distritos. “Hablamos de otra cosa, de un proyecto de mejora de convivencia y de un plus de tranquilidad para los vecinos con la presencia constante de estos agentes, que tendría además un efecto disuasorio", explica.

Así, recuerda que se diseñaron sedes de esta Policía de Barrio en los centros sociales de Peñamefécit-Fuentezuelas, San Felipe y el Polígono del Valle y otro más en unas dependencias municipales del barrio de La Magdalena situadas en la calle Magdalena Baja. “Hoy en día, muchas asociaciones de vecinos nos siguen recordando que aquella fue una buena idea, que sigue teniendo su razón de ser, y creemos que el PP podría tenerla en consideración porque su coste es nulo, es una cuestión de voluntad", dice.