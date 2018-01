UGT reclama a Jódar una reunión sobre la Escuela Taller y le acusa de no informar a los trabajadores Alfonso Maza lamenta que los empleados «no saben ni dónde van a ir ni qué funciones van a realizar» LAURA VELASCO JAÉN Martes, 23 enero 2018, 15:19

El final de la Escuela Taller de Jaén parece irremediable, pero la polémica no ha llegado a su fin. Hace unos días, el concejal de Mantenimiento Urbano, Juan José Jódar, se reunió con el concejal de Personal, Miguel Contreras, y con Enrique Javier García, de CSIF, para hablar sobre el futuro de los trabajadores. Sin embargo, no se ha reunido con UGT, «el representante legal de los trabajadores de la Escuela Taller», según lamentó ayer Alfonso Maza, secretario general de UGT en Gestión sindical en el Ayuntamiento de Jaén, que lamentó la situación en la que se encuentran los empleados. «Juan José Jódar está mintiendo cuando dice que los trabajadores saben qué va a pasar con ellos, ya que no saben ni dónde van a ir ni qué funciones van a realizar. Pedimos que hable con ellos realmente», indicó ayer.

El edil subrayó hace unos días que los trabajadores de la Escuela Taller tendrán «un puesto de trabajo acorde a su titulación», según la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que se está elaborando desde hace unos meses para todo el Ayuntamiento. Sin embargo, Alfonso Maza cree que no se trata de una RPT, sino de un «catálogo de puestos de trabajo» que no deja claro el futuro de los mismos. «Las entrevistas que se les realizó eran según el puesto que estaban desempeñando antes en la escuela. No pueden poner el catálogo como excusa de que todos van a ser reubicados, no saben aún dónde van a ir», agregó Maza, quien además señaló que el Ayuntamiento no ha realizado un proceso administrativo antes de desmantelar la escuela, sino que está haciéndolo«al contrario».

Asimismo, Juan José Jódar habló de la necesidad de «optimizar los recursos del Ayuntamiento», algo con lo que el representante de UGT no está de acuerdo. «Debería de preocuparle que el trabajo revirtiera realmente en la ciudad de Jaén, a la escuela la han dejado morir los políticos. Además, no es una escuela taller, es un patronato que ha funcionado como escuela taller durante cinco años sin subvenciones. Si los políticos quisieran podría continuar, pero no quieren», comentó Alfonso Maza.

Proyectos en el cajón

Por último, el representante de UGT habla de los proyectos «olvidados» por el Ayuntamiento de los trabajadores de la escuela, que han estado «intentando presentar propuestas para no llegar al cierre». «Los empleados se han preocupado, pero el Ayuntamiento ha dejado los proyectos en el cajón». Asimismo, instó al Consistorio a «no echar balones fuera», ya que «no toda la culpa es de la Junta de Andalucía».