Ratifican la huelga de la basura desde este domingo, con servicios mínimos del 60% Empleados de FCC recogen la basura acumulada en las calles jienenses tras las jornadas de huelga de 2010. / F. J. C. Los sindicatos anuncian que impugnarán la cifra, «es una barbaridad», tras decidir los trabajadores seguir adelante en asamblea y manifestarse esta tarde en la calle M. Á. C. JAÉN Viernes, 23 marzo 2018, 03:27

La amenaza de huelga de basura en Semana Santa sigue sobre la capital jienense. Pasan los días y no hay acercamientos destacados, a solo tres ya de que comience la misma, fijada para el Domingo de Ramos a las once de la noche. Ayer se reunió la plantilla al completo en asamblea y se decidió seguir adelante con ella «al no haber habido ninguna oferta importante, una que podamos defender ante los trabajadores», reveló Francisco Cantero, secretario provincial de CC OO, sindicato mayoritario en el comité de empresa. Así pues, se ratifica la huelga indefinida convocada por el comité de empresa de FCC-Medio Ambiente y CC OO en los servicios municipales de limpieza y recogida de la basura en la capital.

Se decidieron además en la asamblea otras cuestiones, como los piquetes informativos o los servicios mínimos, cuestión que levantó ampollas, al fijarse por encima del 60% «por ser Semana Santa». «Vamos a impugnar esta cifra, es una barbaridad. No corresponde a lo que es el derecho de huelga, que es un derecho constitucional», avanzó Cantero. Para hoy Viernes de Dolores a las 18:00 horas queda fijada la manifestación de los trabajadores para trasladar a la calle sus reivindicaciones, con salida en la plaza de la Concordia (Las Batallas) con llegada en la de Santa María, frente al Ayuntamiento.

200 trabajadores se ven afectados y asistieron ayer a la asamblea en la capital. de subida salarial reclaman, junto a otras mejoras en contratos La empresa, según CCOO, ofrece el 1%.

Cantero incidió en que el convenio se viene «prorrogando desde 2015 con la excusa de FCC de que no tenía contrato» con el Ayuntamiento y con los sueldos congelados. En diciembre entró en vigor el nuevo contrato, pero la empresa no ofreció en principio subida salarial alguna y, en los últimos días, el 1%, según CC OO, pues además de estar «muy condicionada» y los trabajadores tendrían que renunciar a mejoras sociales, la considera insuficiente, ya que reclaman una subida del 3%, en línea con el incremento medio de los convenios colectivos de la provincia y para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, según ha explicado Cantero. Esta situación afecta a los 200 trabajadores de recogida de residuos y limpieza y no a los de otros servicios como son jardines o limpieza de mercados.

Entre esas mejoras reivindicadas se citó la conversión a indefinidos de gran parte de la plantilla con contratos temporales, lo que a la vez supondría reconocer la antigüedad; equiparación salarial en categorías similares o cuestiones relacionadas con la prevención.

Teléfonos abiertos

Para el secretario general de CC OO-Jaén, la situación es fruto de la «miopía empresarial» e incidió en que no van «a tolerar que se siga perpetuando», como tampoco permitieron «los recortes planteados hace un mes» y que echaron atrás con otra «amenaza de convocatoria de huelga» que finalmente no se llegó a producir.

Pese a todo, Cantero insistió en que van a estar abiertos a la negociación hasta última hora. «No vamos a cerrar los teléfonos, por si la empresa quiere evitar «in extremis» la huelga», subrayó.