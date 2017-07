El 'otro' Raphael

Pruebe a decir en público cualquiera de estas frases. Yo soy aquél. ¡Qué sabe nadie! Hoy puede ser mi gran noche. Escándalo. Casi con seguridad alguien la repetirá en el acto entonando su correspondiente canción de Raphael. Es más, probablemente las haya leído cantando en su cabeza con la voz del linarense más internacional (o basta con que relea las frases ahora, no falla). Es la 'magia' del que fuera la primera estrella española global, protagonista del triunfo total y la crítica feroz, cuyo embrujo conoce bien Juan Adolfo de la Torre (Larache, Marruecos, 1953). Su vida cambió hace 55 años al oír en la radio una voz que le removió por dentro. «Nunca había escuchado nada igual», recuerda. Raphael ganó ese año de 1962 el festival de Benidorm.

Desde entonces empezó a coleccionar sus discos, a ir a sus conciertos, a cantar como él y dar sus propios recitales. Según sus cuentas, ha ido a más de noventa por toda la geografía española. Con el tiempo se ha convertido en una 'fotocopia' de Raphael que es un '¡escándalo!'. Premiado en más de un concurso por ello y reconocido por el propio artista, con el que mantiene una relación más que curiosa.

«Es único, lo da todo en el escenario. Yo también lo doy, lo que pasa es que su garganta no la tengo. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Cuando participé en el programa de La copia en 1991 de Canal Sur, Tomas Summers dijo al jurado antes de que se decidieran: 'Haced lo que queráis, hay 50 que cantan mejor, pero él se mueve como él, habla como él y para mí que hasta piensa como él». Ganó.

No sólo canta muy bien por Raphael (desde 1983, cuando ganó el programa 'Playback'), clava sus gestos, movimientos y todo lo que caracteriza al gigante linarense y que le dio el carné de artista (cuando todavía se repartían en España) sin que llegara siquiera a abrir la boca para mostrar su voz, cuando se lo justificaron con aquello de «Después de la entrada que hiciste, ¿encima querías cantar?». ¡Cómo entraría!

Así se mueve y comporta Adolfo. En 'El legado de Raphael' que se emitió el año pasado en la televisión autonómica, invitado con su mujer, reconoció entre risas, al ver vídeos intercalados de los dos, que hasta ella les confundía a veces, en plan 'ay no, que no eres tú'. También dejó su impronta en 'Lluvia de Estrellas' de Antena 3 o en especiales de Navidad en 9 La Loma, a imagen y semejanza de los de Raphael. Ropopompóm.

En la II Guerra Mundial

Su vida en general es digna de ser contada. Nació en suelo marroquí. Su padre, militar cordobés, estaba allí destinado. Estuvo 32 años en África. A finales de los 50, a la edad de seis años, «cuando le dieron la libertad a Marruecos», pudo elegir entre Jerez, Córdoba o Baeza y dijo, «Jerez lo conozco, Córdoba soy de allí, pues a Baeza. A la aventura. Era un aventurero», recuerda de su padre. «Uno de los hombres más condecorados de España, con 17 condecoraciones», relata nuestro protagonista, que lo de artista lo lleva en la sangre; bien podría su progenitor haber salido en esta sección (o una mejor): «Hizo de todo, protagonizó dos películas, fue campeón de salto hípico... Polifacético total».

En 1944, «cuando los alemanes perdían ya la guerra, combatía en Rusia donde los habían mandado prácticamente a morir, y le tocó en suerte volver a España. Un compañero con el que hizo una gran amistad, que estaba allí obligado, le dijo 'qué suerte tienes'. Y mi padre le miró y le contestó: 'No, la tienes tú, yo estoy aquí por mis ideas, así que te vas tú'. Le cambió los papeles y mi padre se quedó hasta el fin de la guerra», subraya Adolfo risueño, como diciendo estaba loco, pero qué orgullo. «Fueron amigos hasta su muerte. La historia salía a menudo».

En la hoy Ciudad Patrimonio de la Humanidad creció junto a su hermana mayor Carmela, poeta en Úbeda. Estudió Magisterio (pero no lo acabó, en el último año al hacer las prácticas con alumnos vio que eso no era lo suyo) y se hizo comerciante. En octubre se jubila. Hasta entonces tiene previstos 31 conciertos.

Le dio tan fuerte por Raphael que llegó a ir a Málaga en 1970 sÓlo para oírle, desde fuera, porque no tenía entrada. «Se lo conté a él en un concierto con una entrada VIP de 150 euros, sentado en primera fila, y le dije, mire usted cómo cambia la vida. Yo le hablo siempre de usted», señala. En el concierto de los 50 años del cantante estuvo sentado al lado de Paloma San Basilio, Pedro Ruiz, José Bono o Santiago Segura.

El mito linarense le conoce desde aquella primera vez en que se coló en su camerino. La primera de muchas. «Dije muy serio 'Raphael me está esperando' y para mí sorpresa me dejaron pasar. Estaba una señora planchando su camisa y le dije perdone está Raphael y me contestó 'sí, detrás de ti'. Y ahí estaba», ríe. Y le pidió un autógrafo (el 'selfie' de entonces).

Final de la Copa de Europa

En 2007 le contrató para cantar en Baeza. ««Soy el único fan que ha contratado a su ídolo», afirma riendo. Hace conciertos solidarios: en uno para el Cuerno de África en 2011 sacó más de 4.000 euros. En otro reciente para Cáritas de Baeza, casi dos mil; o mil para Manos Unidas. «A la misma hora que el Madrid jugaba la final de la Copa de Europa tenía a 300 personas escuchándome. El de la puerta me dijo 'yo pensaba que no iba a venir nadie. Enhorabuena'».

Tiene, asegura, todos los discos de Raphael editados en España, de 1962 a nuestros días, «que no los tiene ni el museo». A su muerte los donará.

'Cuando tú no estás', 'Somos' y 'Adoro' son sus temas favoritos. Sus cuatro hijos «presumen de padre en el mundo entero», aunque admite que todo esto de 'El otro Raphael' «no les gusta mucho». En la feria de Linares actuará en el auditorio del Pósito. Se le puede localizar por su nombre en las redes sociales. Sus conciertos duran más de dos horas y hasta en el listado de canciones ha coincidido en gran parte y 'sin copiarse' con las elegidas por su ídolo en su gira actual. Cosa habitual entre gemelos.