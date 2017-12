Un radar a 288 euros por hora Punto donde se ubica el radar de la A-44, en el límite entre las provincias de Jaén y Granada. / G. MOLERO Este año lleva una media de 180 multas al día y recauda casi 7.000 euros al día, solo superado por otro cinemómetro que está en Segovia El del Puerto Carretero, en la A-44, es el segundo que más multa de toda España JUAN ESTEBAN POVEDA Jueves, 28 diciembre 2017, 01:08

El radar fijo de la A-44 en la bajada del Puerto Carretero (Km. 76) es el segundo que más multa de todos los que la DGT tiene operativos en España. Hasta el 23 de octubre pasado cazó a 53.641 vehículos que circulaban demasiado deprisa en un trabajo en cuesta pronunciada y con velocidad limitada a 100 kilómetros por hora, según datos publicados ayer por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Son más de 180 multas al día. Siete multas y media a la hora.

Siempre según los datos de AEA, este radar recaudó con sus fotos 2.056.307 euros. 6.923 euros al día. 288 euros a la hora.

El radar que lidera el ranking nacional está en la N-IV en la provincia de Segovia y solo puso mil sanciones más en diez meses que el del Puerto Carretero (54.911). Los puestos tercero y cuarto los ocupan dos radares de la A-7 en la provincia de Málaga, por debajo de los 48.000 'sartenazos' en el periodo analizado.

El radar de la A-44 ha duplicado prácticamente sus resultados en un año. Según datos ofrecidos por el Gobierno en una respuesta parlamentaria con cifras oficiales de 2016 este radar se apuntó 31.526 denuncias, es decir, más de 86 al día, y recaudó 1,3 millones. En 2016 estuvo en quinta posición tras otros en Córdoba, Murcia, Huesca y Málaga.

La inmensa mayoría de las multas son por exceso de velocidad, aunque estos puntos de control también permiten detectar otras infracciones, como no haber superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

La limitación en este tramo de la A-44 Autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical, que así fue bautizada, es de 100 kilómetros por hora. Tráfico bajó la velocidad de paso por ese punto, que era de 120, hace dos años y desde entonces las sanciones se han multiplicado. A ello se suma que es una zona de bajada (sentido Bailén) y que el tramo precedente es una recta (justo cuando finaliza el límite provincial de Granada y comienza el de Jaén) donde se puede circular hasta 120 kilómetros por hora. Por lo que los conductores «caen como moscas» si no van atentos a las señales. Las multas por exceso de velocidad oscilan entre los 100 y los 500 euros.

Curiosamente, entre 2013 y 2015 este radar, según datos oficiales de Tráfico, no puso ninguna multa. En esos años, por problemas de mantenimiento de los equipos, la DGT no tuvo operativos seis de los 13 emplazamientos equipados para un cinemómetro en la provincia de Jaén. Luego bajó la velocidad a 100 en el Puerto Carretero y ese punto comenzó a recaudar como los mejores de España. El jefe provincial de Tráfico, Juan Diego Ramírez, siempre insiste en que la planificación y uso de radares no tienen nada que ver con la recaudación, sino con la seguridad. De hecho, en los últimos años no hay accidentes reseñables en ese tramo, punto negro en otros tiempos.

Precisamente en el punto negro con una leyenda más trágica en la provincia de Jaén, el paso de Despeñaperros en la A-4, funciona otro de los radares que años atrás encabezaba también los listados nacionales. Fue uno de los primeros radares de tramo que funcionó en toda España, en una zona donde se hizo nueva la autovía. Muchos conductores fueron multados allí. Hoy ya no está entre los 25 que más multan.

Hasta el pasado 23 de octubre, 375 radares fijos de la DGT habían formulado 1.607.062 denuncias por sobrepasar los límites de velocidad establecidos en las carreteras españolas, por un importe económico de 63.304.699 euros, según revela el estudio de AEA.

Esto supone un incremento del 4% sobre el número de denuncias formuladas en el mismo periodo del año anterior.