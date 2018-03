«Queríamos a través de la devoción llegar más a fondo al barrio» Alberto Amate, hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder. / IDEAL Entrevista a Alberto Amate, hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder | La Hermandad del Gran Poder la forman ya unos 200 personas, pero el propósito de su hermano mayor es seguir creciendo «en patrimonio humano» LAURA VELASCO JAÉN Viernes, 30 marzo 2018, 03:23

Alberto Amate (Jaén, 1986) es el hermano mayor de la Hermandad del Gran Poder y Dulce Nombre. Su denominación completa es bastante más amplia: Hermandad penitencial del triunfo de la Santa Cruz y Cofradía de nazarenos de Jesús del Gran Poder en el encuentro con su bendita madre María Santísima del Dulce Nombre en la calle de la Amargura, Santa María Magdalena y San Juan Evangelista. Es, en resumen, la hermandad que procesiona por primera vez en 2018 durante la madrugá del Viernes Santo.

Aunque Alberto Amate lleva siendo el hermano número uno desde su fundación, fue hace solo unos días cuando recibió el nombramiento oficial por parte del obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro. Y está lleno de ilusión y ganas de pasear su fe por las calles de Jaén.

-¿Cómo es su relación con la hermandad?

-Estoy en ella desde su fundación, soy el hermano número 1. Estoy desde que empezamos, cuando se me ocurrió fundarla hace 10 años, y me siento uno más. Todo este tiempo solo me ha dado cosas buenas, he ido conociendo a hermanos nuevos y he tenido grandes vivencias.

Muchos de los fundadores somos del barrio de Peñamefécit, conocíamos sus necesidades y queríamos a través de la devoción llegar más a fondo al barrio, trabajar para solucionar sus problemas, algo en lo que está volcada la Vocalía de Caridad. Queremos engrandecer el barrio y ya lo estamos haciendo, la gente está conociendo nuestra labor. Estamos desbordados por la ilusión del barrio, que está volcado desde que las imágenes fueron bendecidas. Hemos superado los pronósticos en este sentido, estamos sobrepasados.

Responsabilidad

-Ya es formalmente hermano mayor. ¿Cómo afronta esta etapa?

-Con muchísima ilusión, como el primer día, pero empezando una etapa de mucha responsabilidad. Le tengo devoción a las imágenes titulares y le pido a Dios que hagamos una buena labor en la hermandad. He recibido la confianza de mis compañeros, en las elecciones obtuve un respaldo total de mis compañeros. Mi objetivo fundamental es enriquecer el patrimonio humano, que la hermandad salga bastante avanzada y que crezca el patrimonio artístico se irá consiguiendo, pero sobre todo quiero que crezcamos en hermanos. Ahora somos unos 200, 110 de ellos costaleros, y en la procesión salen también representaciones de otras hermandades y la centuria romana de la Agrupación de cofradías de Jaén, por ser la primera vez que salimos.

-¿Cómo ha sido el proceso hasta conseguir salir en procesión?

-Desde que llamamos a la puerta de nuestra parroquia -Iglesia Santa Cruz- y tuvimos el primer contacto con el párroco, Martín Santiago Fernández Hidalgo, nos lo puso todo fácil, y nos dijo que haciendo las cosas bien y siendo responsables se podía conseguir. Nos ha ayudado mucho la formación y la aceptación por parte de los feligreses.

El proceso ha sido muy largo, casi 10 años desde que la fundamos hasta que podemos salir a la calle. Tiene que estar completa, contar con enseres y pasos, fraguar el proyecto. Sabíamos el reto y hemos trabajado muy duro. Es importante para conseguirlo el patrimonio artístico, pero también la formación de la gente, ya que al fin y al cabo una procesión es una catequesis pública de fe. Lo bonito no es solo llevar la procesión por las calles, sino llegar al trasfondo. He estado involucrado 100% en el proceso junto al resto de hermanos, sobre todo la Junta de Gobierno, que ha trabajado mucho y se ha desvelado por esto. Estamos contentísimos.

-¿Qué expectativas tiene de cara al futuro?

-Seguir creciendo, ya hemos visto todo lo que hemos avanzado, solo esperamos que después de nuestra salida la gente nos conozca y sigamos así. En nuestra hermandad el sello de la gente es que somos humildes, de Iglesia, es lo que queremos trasmitir.

Queremos aportar además a la Semana Santa jienense algo nuevo, porque nuestra cofradía es la única que cuenta con un solo paso de un Misterio. Los costaleros, los nazarenos y todos los que participan están alrededor de ese paso, es otro tipo de hermandad, diferente.

-¿Cómo afrontáis una 'madrugá?

-Es el sueño que llevamos 10 años esperando. Estamos muy ilusionados, preocupados por el tiempo como es normal, pero esperando que el estreno no tenga incidencias.