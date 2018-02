"Que no quede impune la herida en la Fuente de la Peña"

Los dos colectivos que en enero del año pasado denunciaron ante la Fiscalía de Jaén lo que estaba ocurriendo en la cantera de la Fuente de la Peña, Ecologistas en Acción e Iniciativas Andamios para las Ideas, han expresado este viernes su satisfacción por el reciente decreto en el que el Ministerio Público observa indicios de un delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, además de otro delito continuado contra la ordenación del territorio y el urbanismo, según informó Europa Press.

La portavoz de Iniciativas Andamios para las Ideas, Marina Heredia, ha dicho sentirse emocionada al ver que la Fiscalía les da la razón. "No cabía la menor duda, lo veíamos clarísimo cuando decíamos las ilegalidades que se estaban cometiendo, pero estábamos preocupados porque ya acabó el segundo plazo de la Fiscalía y no sabíamos nada", ha indicado esta tarde a IDEAL. "Es una alegría enorme que no solo se haya conseguido el cierre de la cantera y salvar el monte para generaciones futuras, sino también que no quede impune, aunque la herida hecha ya sea insalvable", ha añadido.

En las diligencias instruidas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se apunta como posibles responsables a ocho personas, entre ellas los titulares de la explotación, los responsables de las empresas arrendatarias de la misma, y un asesor técnico de Minas de la Delegación Provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa.

Heredia cree que las administraciones públicas han tenido también su responsabilidad por "omisión" y ha significado que es "una victoria" de un trabajo "muy bien hecho, con mucha gente implicada que ha aportado cada uno su granito de arena". Asimismo, ha elogiado el trabajo "muy serio y nada fácil" realizado por la Fiscalía y ha animado a la ciudadanía a recurrir a ella cuando observe la comisión de un delito o ilegalidad. "De hecho, por algo se le llama el Ministerio Público. No nos callemos", ha concluido.

El portavoz de Ecologistas en Acción de Jaén, Javier Ramírez, además de expresar su satisfacción, ha anunciado que la organización se personará como acusación particular.