Aún quedan vacantes en las escuelas infantiles municipales de Jaén

El Ayuntamiento de Jaén ofrece en este curso escolar 335 plazas en las cuatro escuelas infantiles municipales, donde hay vacantes en tres de ellas (Cervantes, Pedro Expósito y Carmen Murillo), mientras que Fuentezuelas está completa, según ha indicado la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, Reyes Chamorro, que con el alcalde han visitado la escuela Carmen Murillo, y donde ha aprovechado para acusar a la Junta de Andalucía de crear "incertidumbre" entre los padres en torno a las bonificaciones.

La edil ha explicado que han preferido esperar unos días desde el comienzo del curso para visitar estas escuelas, ya que los niños son muy pequeños (de 0 a 3 años) y "vienen con la incertidumbre de no saber qué es lo que se van a encontrar". Y ha hilado que esta "incertidumbre" también la manifiestan los padres, aunque de un modo distinto, "puesto que esta viene motivada porque hay muchas familias que desconocen la aplicación por parte de la Junta de Andalucía del nuevo decreto que regula el acceso a las escuelas infantiles" y, en concreto, "no saben si van a poder tener derecho a la bonificación que les corresponde, no saben si se solicita fuera de plazo el acceso a estas escuelas, si van a obtener esa bonificación y todo esto les genera un nivel de incertidumbre importante", ha dicho.

Chamorro ha agregado que por parte del Ayuntamiento atienden "todas y cada una de las solicitudes" que reciben, destacando de paso el "magnífico trabajo que se desarrolla en estas escuelas, tal y como se demuestra en el servicio que viene prestando durante muchos años".

El alcalde

Por su parte, el alcalde ha dado la bienvenida a los niños que disfrutarán de las instalaciones, "que están adecuadas a sus necesidades" y ha resaltado que además contarán con "grandes profesionales, que harán de su estancia aquí un lugar donde soñar y compartir experiencias en un mundo cargado de imaginación, donde aprenderán a desarrollarse como personas independientes".