Anuncia Carpio Catadora profesional de aceite LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 9 abril 2018, 01:43

Anuncia Carpio (Pozoblanco, 1953) lleva más de 30 años inmersa en el sector del aceite en Jaén. Bióloga y especialista en Grasas y Aceites por el CSIC, es técnica de los Consejos Reguladores de las D.O. de Sierra de Segura y Sierra Mágina y trabajadora en la Consejería de Agricultura. Imparte cursos de selección, formación y entrenamiento de paneles de cata en toda España y Japón y participa como jurado en premios a nivel nacional e internacional.

-Fue reconocida con la Bandera de Andalucía en Jaén por su labor en la promoción y la mejora de la calidad del aceite de oliva virgen extra. ¿Qué significó para usted?

-Me dejó sorprendida. Llegué aquí hace más de 30 años luchando por cambiar un sector que avanza muy lento, y después de todo este tiempo hay ya mucho trabajo hecho, hemos ido aportando muchos nuestro granito de arena y se están haciendo aceites buenos.

-¿Cómo ha cambiado el sector?

-Mucho, no te lo imaginas. Ha sido un cambio radical, con reformas en las almazaras, en la mentalidad, en la industria y en la calidad. Las cooperativas han visto que la única forma de cambiar la provincia es esa, aunque aún queda mucho por hacer, pero hemos avanzado mucho.

Queda mejorar, sobre todo, en la comercialización del aceite, estábamos muy atrasados y nunca nos preocupábamos por eso. Ahora estamos ofreciendo buenos productos, el camino de la comercialización era imposible sin conseguir esto primero. Ahora los estamos ofreciendo y solo falta darlos a conocer, porque no tiene sentido si el consumidor no sabe apreciarlo.

-¿Qué estrategias considera adecuadas para mejorar la calidad del aceite y su promoción?

-Quizás tenemos que mejorar el aceite normal de garrafa, el que entra en la mayoría de las casas de los consumidores. De alta calidad adquieren unas cuantas, pero lo que más es este, y tiene aún que dar un vuelco en calidad y tener un precio más estable y justo.

En cuanto a la promoción, no soy experta en marketing, pero habría que informar al consumidor y que conozca la cultura del aceite. Si la gente la conoce van a ser consumidores seguro, pero tienen que saber lo que compran, igual que ocurre con el vino.

-¿Cómo valoraría la situación actual del sector de las catas?

-Está contribuyendo a que el sector evolucione, estamos teniendo grandísima calidad gracias a que existen los paneles de catas como normativa. Hay organismos que están en contra porque quieren meter garrafas de cinco litros con defectos como de calidad, hace 7 u 8 años se abrió el debate y ha vuelto ahora a moverse este tema. El Panel Test es el que califica si el aceite es virgen extra o lampante. Quieren quitarlo de la normativa y que se base solo en un análisis químico, por lo que entrarían todos los aceites que estén químicamente bien, entrando los lampantes como virgen o virgen extra. Esto es una barbaridad y un paso atrás.

-¿Qué hay que tener para ser un buen catador?

-Que te guste, tener sensibilidad y memoria. El catador se va haciendo, hace falta un conocimiento mínimo y ya catar y catar, no hay más truco. Hay personas que tienen más sensibilidad que otras, pero todos pueden aprender. Hay que trabajar mucho, llevo 30 años catando hasta cientos de aceites en una campaña y nunca se deja de aprender, siempre hay cosas nuevas que van haciendo las almazaras, cada vez cambia todo más. Por eso me gusta ir a viajes y concursos internacionales, porque se sigue aprendiendo. Por ejemplo, los italianos son grandes catadores.

-¿Qué es lo más difícil a la hora de catar un aceite?

-Cuando te encuentras con aceites que no son grandes aceites y tienes que definir si el defecto le va a hacer ser virgen o virgen extra, esa línea que hay entre ambas en el Panel Test. Quizás habría que darle una vuelta tal y como está, se puede mejorar para que haya menos fallos y determinar qué serán esos aceites que están en el límite.

-¿Hay intrusismo en la profesión? ¿Cómo les afecta?

-Hay mucha gente que hace catas sin gran formación, es cierto que para promocionar el aceite no hace falta ser grandes expertos, solo en su elaboración es cuando tienes que ver los mínimos fallos. En las catas divulgativas quizás no haga falta tanto, aunque cuando más se sepa mejor. Como en todo lo nuevo, ahora cada vez hay más personas que con un título, un curso y habiendo catado cuatro aceites se hacen llamar expertos, pero creo que esto pasa en todos los sectores y al final cae por su propio peso.

El oleoturismo, fundamental

-¿Está funcionando el oleoturismo?

-Está siendo fundamental, aún está iniciándose, pero algunas empresas lo están haciendo muy bien. Queda mucho por hacer, deberíamos ir detrás del sector del vino, que lo están haciendo fantástico. Vamos más lento, pero bien, le podemos dar una vuelta a la provincia con mayor conocimiento del aceite y siendo una fuente de ingresos. La gente cada vez busca menos los destinos de sol y playa y más probar cosas nuevas, el aceite ofrece estas oportunidades.

-Coordinó y asesoró en la instalación del Museo del Aceite de la Hacienda La Laguna, ¿cómo esta funcionando?

-Tengo una gran pena, porque trabajé mucho por aquello y se hicieron dos partes. La primera se hizo, pero la segunda nunca llegó. No hubo coordinación entre administraciones para ponerlo en valor y no es un museo, no evoluciona, no se trabaja, está estancado. Yo quería hacer algo vivo pero es estático, una exposición muerta. Es una pena, porque hay piezas que tienen un valor incalculable que no se aprovechan. Se podría retomar y hacer la segunda parte, porque la una sin la otra no tiene sentido.

-¿Cómo valoraría el papel de la mujer en el sector del aceite?

-Ha habido un gran cambio en el sector del aceite, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, y coincide con la inclusión de la mujer. Hoy en día siempre hay mujeres en medio de las empresas incidiendo en la calidad del aceite, porque por mi experiencia una mujer no entra en el sector si no tiene algo importante que aportar, no entran a producir lampantes, aportan calidad y no cantidad -mejorar la calidad, la botella, la imagen, etc. Aportan un toque especial al sector y tienen que seguir así.

A nivel particular sí ocupan puestos de más relevantes, pero en el sector cooperativo, el que más produce en Jaén, es casi nulo, y necesitan un cambio. La mujer debe estar y va a estar.