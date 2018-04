Puestos iguales Pero mi deseo de ciudadano libre es que cada abril no me asalte la duda de Orwell de si a la hora de pagar impuestos algunos son más iguales que otros ERNESTO MEDINA RINCÓN Domingo, 8 abril 2018, 00:51

Habría que empezar por cambiarle el nombre porque impuesto suena al malvado sheriff de Nottingham que oprimía a los pobres a pesar de los esfuerzos de Robin Hood. Cuando un ciudadano oye «impuestos», piensa en el latrocinio del que es víctima con la carga peyorativa que tiene el prefijo in-, por cojones. El sinónimo en el que piensa cada contribuyente a la hora de realizar la declaración de la renta es «te jodes y pagas porque lo mando yo». ¡Con lo hermosa que podría ser la palabra contribuyente al ser sacada del ámbito fiscal! Con tales premisas, grabadas a fuego en el acervo político de los españoles, me costará trabajo hacerles entender que veo razonable e incluso un orgullo cívico el momento de presentar la renta. Es obvio que si me sale a devolver la alegría es mayor, pero no me parece descabellado echar cuentas con el Estado una vez al año para ver quién le debe a quién. Grosso modo me dejo un poco menos de una cuarta parte de mi sueldo en tributar al erario público, cantidad que no entiendo descabellada a cambio de que haya sanidad y educación universal y gratuita, asistencia social o adecuadas infraestructuras. El problema no es lo que nos dejamos en impuestos sino la gestión que se efectúa de los mismos, cuestión que no se resuelve defraudando fiscalmente sino a la hora de imponer la papeleta en la urna.

No obstante, tengo, he de confesarlo, mis desafecciones con Hacienda. Contaba George Orwell en 'Rebelión en la granja' que cuando los cerdos toman el poder cambian el originario ideal revolucionario de «todos los animales somos iguales» por un matizado «todos los animales somos iguales, pero algunos son más iguales que otros». Mis objeciones cejarán en el momento en que la presión recaudatoria recaiga al menos con la misma firmeza sobre los que estamos sujetos a un exhaustivo control informático de nuestras nóminas que sobre los que evaden su deberes porque cobran en dinero negro, invierten en fondos de inversión opacos o gozan de indultos fiscales con tal de que aflore su patrimonio oculto. Recuerdo la antigua campaña publicitaria que proclamaba 'Hacienda somos todos'. Puedo afirmar que yo sí lo soy. Pero mi deseo de ciudadano libre es que cada abril no me asalte la duda de Orwell de si a la hora de pagar impuestos algunos son más iguales que otros.