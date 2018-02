La puesta a punto del tranvía de Jaén requiere 6 meses y 2,1 millones El alcalde habla de su puesta en marcha para final de año y no lo supedita a la liquidación de las facturas JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 12 febrero 2018, 14:06

El tranvía de Jaén sigue con el viento a favor. El alcalde, Javier Márquez, ha indicado este lunes que el chequeo realizado por Ingerop T3 SL ha concluido que la infraestructura está "en buenas condiciones" en general, que "apenas ha sufrido actos vandálicos", aunque algunos elementos se han "estropeado" por la falta de uso y los siete años transcurridos desde su construcción. Por lo que el coste estimado para su puesta a punto sería de 2,1 millones de euros, cantidad aceptable dentro del montante global de esta inversión (120 millones).

Para las reparaciones y puesta a punto de la infraestructura tranviaria se necesitarían unos seis meses, por lo que "es imposible que esté circulando para el verano", ha dicho, manteniendo de momento la fecha que dio, finales del presente año.

En cuanto al borrador del convenio de colaboración, enviado por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía el viernes pasado - según anunció esta - , el alcalde ha señalado que aún no lo ha recibido, pero que no duda de que así será. Ha añadido que tiene que incluir no solo la financiación del déficit de explotación del tranvía, pero no necesariamente el sobrecoste en la facturación de los tranvías, en cuya liquidación trabaja el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, con la Junta y que podría ir en un segundo convenio.