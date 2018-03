Puente de milagro LÍNEAS DISCONTINUAS Hay gentes que en nombre de sus propios dioses intelectuales atacan a aquellos que manifiestan su credo en las calles. ANTONIO AGUDO Domingo, 25 marzo 2018, 04:23

Leí el otro día que San Juan se quedaba sin costaleros que lo portaran este Jueves Santo. Que las vallas de la tribuna volvía a ser un ¡vaya! otra vez. Que si la Agencia Española (a mí lo de estatal me suena demasiado soviético) de Meteorología iba a cobrar a las cofradías por las predicciones. Que si pregones, que si carteles, que si quinarios, triduos, besapiés y besamanos. Doña Cuaresma arramblando con Don Carnal en una nube de ceniza batida con santos óleos. No soy mucho de Semana Santa. Lo reconozco, pero también asumo mis raíces que se agarran a los olores de tahonas perfumadas de limón y papelillos de gaseosa El Tigre. Matriarcas de refajo enharinado de pestiños, magdalenas, hornazos y torrijas en cestas de mimbre que olían a Gloria. Fuera los chavales nos sacudíamos el aburrimiento en las esquinas porque jugar al balón era botar la cabeza del Señor. En la santa radio no había otra cosa que marchas fúnebres y en la tele Víctor Mature hacia el agosto con la Túnica Sagrada envolviendo su cuadrado mentón. Las procesiones salían en tronos con ruedas, algo escasas de flores y pan de oro. Puede que menos forma pero en el fondo latía una espiritualidad popular, cercana, colectiva y ritual. Luego, con el paso del tiempo la conmemoración de la muerte y resurrección del Nazareno ha devenido en una de las expresiones más bellas, cargadas de arte y hondura y sentimiento del planeta. Nada hay como asistir como extraño al paso de una procesión, desfile procesional, séquito o catequesis plástica y dejarse sorprender de la pluralidad en la que las gentes expresan sus creencias. Ora abigarrada y barroca. Ora austera y misteriosa. Impresionante.

Por eso no entiendo a quienes creen que la ideología está por encima de las creencias. La fe es tan imperfecta como propia de los hombres. Hay gentes que en nombre de sus propios dioses intelectuales atacan a aquellos que manifiestan su credo en las calles. Deberían oír la voz del pueblo, el rumor de la calle, el latir del corazón de esa gente a la que dicen representar. Dad a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César y si no os queréis encontrar con él por la calle idos de puente. Muy ateos pero un puente, aunque en sus pilares tenga a María, San Juan y Jesús, es un puente aunque sea con olor a tortas de milagros.