El puente de los abuelos Un nieto agarra del dedo la mano de su abuela. / FOTOLIA Los cinco días consecutivos sin clase ponen en jaque a miles de padres en la provincia | Los jubilados jienenses actúan como 'niñeras' de sus nietos en más de la mitad de los casos, en un 80% cuando son menores de 65 años MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Martes, 27 febrero 2018, 00:55

Inmaculada Linares llevará mañana a sus dos hijos, Marta y Daniel, de siete y tres años, con su abuela materna, de Torredelcampo a Bailén, para que el jueves pueda cuidarlos, cuando ella y su marido se marchen a trabajar. Ese mismo día los recogerá y los llevará con su abuela paterna, en Torredelcampo, para que se encargue de ellos el viernes. Tanto ella como su marido tienen que trabajar los dos días, pero los pequeños no tienen clase. «Tantos días seguidos sin colegio es un engorro. Por edad en la guardería no te los cogen y tienes que ver con quién los dejas y no es fácil», subraya la jienense. Como ella miles de padres se ven estos días en la misma tesitura. Aunque depende de cada centro y de la distribución del consejo escolar de los días de libre disposición, los escolares de la mayoría de las localidades de la provincia ha hecho 'macropuente', bien desde el sábado hasta mañana, como en Linares, o desde mañana hasta el domingo, como sucede en la capital. Cinco días consecutivos de descanso mientras la mayoría de padres no tienen puente y deben acudir a sus puestos de trabajo y la conciliación familiar se hace aún más ardua. En los casos con un solo progenitor o en los que trabajan los dos surge inevitablemente la pregunta de ¿qué hacemos con los hijos?

La respuesta la encuentran muchos mirando hacia arriba, en el árbol genealógico. Cada vez más los abuelos ejercen de niñeras con sus nietos, especialmente cuando llegan las vacaciones y los padres, teniendo que trabajar, no saben qué hacer con sus hijos. Y qué mejor compañía para los niños que los abuelos con su experiencia, su amor y su ternura. Diversos estudios apuntan a que la aportación de los abuelos es muy valiosa, pero hay que evitar sobrecargarlos de tareas para que no se resienta su salud.

Como los turcos

Según el informe 'Abuelos y abuelas en la red familiar', del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), cerca de un tercio de los abuelos dedica seis o más horas diarias al cuidado de los nietos, tarea que realizan más de la mitad y casi un 80% cuando son menores de 65 años.

«Los abuelos nos han salvado. Nos echan una mano enorme, si no no podríamos, ya no solo este puente, en general», asegura Pilar López, que tiene dos niñas, de cinco años y siete meses. «A la mayor la recogen en el colegio y la pequeña se queda con ellos. Una semana lunes, miércoles y viernes mis padres y martes y jueves los de mi marido y la semana al contrario», apostilla. «Tenían que cobrar, como dicen que pasa ahora con las abuelas en Turquía», asegura, medio en broma medio en serio.

Una ayuda económica

Se refiere al 'Proyecto Abuela', una iniciativa piloto puesta en marcha por el Gobierno turco con el objetivo de apoyar el empleo de las mujeres y permitir que sus hijos crezcan con sus abuelos para «apoyar la transferencia cultural». Por cuidar a los nietos menores de tres años pueden solicitar una ayuda equivalente a unos cien euros mensuales. El anuncio de que se le daba luz verde a este proyecto hace unos meses generó un gran debate en multitud de países, entre ellos España, sobre el papel de los mayores como cuidadores de los hijos de sus hijos.

Durante la crisis económica, además, los jubilados han actuado en España como red de seguridad de miles de familias como confirma la estadística sobre consumo de los hogares.

«Nosotros tenemos la suerte de tener a los abuelos relativamente cerca y que están bien de salud, pero hay otros que no. Tengo una amiga que los ha dejado con el padre de una amiguita. Hay pocas alternativas, al final te obligan si no a cogerte días de vacaciones o de asuntos propios si la empresa te los da», lamenta Inmaculada.