El PSOE recoge firmas de comerciantes de los mercados para que "el PP atienda sus necesidades" Francisco Estepa asegura que "es muy triste que haya que llegar a este extremo para que la señora Pedrosa reciba a los autónomos que llevan un año esperando este encuentro" E.P. JAÉN Viernes, 8 septiembre 2017, 17:14

El PSOE de Jaén ha recogido más de 80 firmas de comerciantes de los tres mercados de abastos de la ciudad (San Francisco, Peñamefécit y el de Mayoristas) para conseguir que el equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento atienda sus necesidades.

Así lo ha señalado este viernes en una nota el concejal socialista Francisco Estepa, quien ha explicado que desde hace un año hay una moción de su partido aprobada en pleno con los votos de los 'populares' en la que se reclama la mejora y optimización de las instalaciones en las que los comerciantes desarrollan su trabajo, "con graves problemas de mantenimiento y una falta absoluta de apuesta municipal por realzarlas y promocionarlas".

"He ido personalmente esta mañana a recoger estas firmas puesto a puesto para pedir una reunión urgente a la titular de la Concejalía, Yolanda Pedrosa, porque los comerciantes ven que pasa el tiempo y el PP no mueve ficha por ellos", ha afirmado no sin añadir que al tener conocimiento de esta recogida de firmas, el PP "ha convocado a los industriales aprisa y corriendo".

Al respecto, el edil socialista ha considerado que "es muy triste que haya que llegar a este extremo para que la señora Pedrosa reciba a los autónomos que llevan un año esperando este encuentro".

En su opinión, el PP se mueve "sólo porque lo teledirige el PSOE, que le pone la cara colorada al llevarle muestras del cabreo que muchos jiennenses tienen con su política de brazos cruzados" y porque lo que le interesa no es trabajar por la ciudad "sino simplemente ir apagando fuegos".

Por eso, ha dicho esperar que esta reunión "dé sus frutos y no sea para marear la perdiz y callar las bocas de los comerciantes, que no merecen este trato", puesto que el PP y el alcalde, Javier Márquez, "lo están haciendo muy mal con los comerciantes" de la capital.

"Se están portando muy mal con ellos, como demuestran no solo con los mercados de abastos, sino también con asuntos que les afectan y mucho como la peatonalización del centro, que se está haciendo a sus espaldas", ha manifestado Estepa, quien ha lamentado que "ningunee" sus peticiones cuando es un sector que en silencio hace un gran esfuerzo para crear riqueza y mantener el empleo en la ciudad.