El PSOE inicia una recogida de firmas para pedir la bonificación del autobús urbano a los jóvenes todo el año E.P. / PSOE DE JAÉN También se reclama que el Ayuntamiento complete líneas que actualmente no tienen servicio o no llegan hasta el final del recorrido marcado E.P. JAÉN Jueves, 23 noviembre 2017, 18:51

El PSOE de Jaén ha comenzado una recogida de firmas para reclamar que el precio del billete de autobús urbano no suba sin mejorar el servicio y que la bonificación de la tarjeta joven se aplique todo el año.

La viceportavoz y la concejala socialistas en el Ayuntamiento, Mercedes Gámez y Matilde Cruz, junto con la secretaria general de Juventudes Socialistas de la capital, Azahara Cabrera, han comenzado este jueves esta campaña de forma simbólica en el instituto Virgen del Carmen.

En ella, se plasma la reivindicación de aquellos colectivos vecinales con los que el PSOE se reúne estos días para explicarle la situación del transporte público en la ciudad y que le han pedido que haya mejoras en el servicio antes que acometer una subida sin más del billete a un euro, "como pretende aceptar" el equipo de gobierno (PP) a la concesionaria, Castillo.

"Queremos que se congele el precio del autobús por dos razones: la primera porque se aplica un criterio para justificar la subida que no es el que marca la legislación andaluza y la segunda porque hay una serie de compromisos presentados por el PSOE en los últimos plenos y aprobados por el PP de acometer una serie de mejoras de justicia en la calidad del servicio que creemos que deberían ir antes que cualquier subida de precios", ha explicado Cruz.

Entre ellos, ha destacado los incluidos en la última moción presentada por el PSOE y aprobada por el pleno que se basan en el informe del grupo de expertos del Consejo Económico y Social (CES) local: aumentar la flota de autobuses, mermada desde hace años, la implantación de microbuses para el área de peatonalización del centro y casco antiguo o poner en marcha el billete de transbordo.

También se reclama que el Ayuntamiento complete líneas que actualmente no tienen servicio o no llegan hasta el final del recorrido marcado, caso de la 15 que discurre por La Magdalena y no funciona los fines de semana o la 20 que une el Bulevar con Las Fuentezuelas pero que termina en la avenida de Arjona por decisión unilateral de la empresa.

"Subir el billete a cambio de nada no tiene sentido y más cuando el sentir general de la ciudadanía es el de que el servicio no es de calidad y seguimos sin saber nada de la auditoría de control municipal para conocer el coste real del servicio", ha recalcado la edil.

Asimismo, el informe del CES señalaba, y así lo denuncia el PSOE con esta campaña, que la tarjeta de transporte para estudiantes no funciona los fines de semana, festivos ni entre el 30 de junio y el 15 de septiembre, por lo que los alrededor de 0,66 euros que paga un estudiante con esta tarjeta se incrementan en 19 céntimos más en estos periodos.

Por este motivo, Juventudes Socialistas ha comenzado en redes y en la calle una campaña que se denomina #Estudiantes365 para reclamar que esta bonificación se aplique durante todo el año como inicialmente se hizo cuando el PSOE gobernó en la capital.

"Los jóvenes han perdido derechos, pagan 19 céntimos más por subirse a un autobús un sábado o un festivo porque el PP los considera estudiantes solo a tiempo parcial. No sé si se han dado cuenta que los jóvenes también estudian los fines de semana" ha comentado Cabrera, quien ha lamentado que la actual generación de jóvenes "sufre una gran precariedad" y este incremento arbitrario "no puede ser una limitación más a sus economías".

La responsable de Juventudes ha criticado que "el PP juegue con la difícil situación de los jóvenes" y "ha recortado desde lo más importante, como las becas, hasta lo más cotidiano, como la bonificación al transporte". En este sentido, Cruz ha apuntado que, "por mínimo que parezca, hablamos de que con ese dinero se puede comprar casi que el pan del día".