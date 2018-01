El PSOE cree que el Consistorio es un «estorbo» para el tranvía Creen que tienen paralizado «por capricho político» un proyecto que fue «ejecutado y financiado íntegramente por la Junta» R. I. Jaén Domingo, 28 enero 2018, 00:24

El secretario de Política Municipal del PSOE de Jaén y parlamentario andaluz, Jose Latorre, considera que el 'Caso tranvía' deja en evidencia que el PP «ha convertido al Ayuntamiento de Jaén en el mayor estorbo de la historia democrática municipal». «El problema no es ya la inutilidad de este equipo de Gobierno, sino su obsesión por hacer inútiles los esfuerzos de las administraciones que sí quieren invertir y trabajar por la ciudad. Este Ayuntamiento es una rémora absoluta para el desarrollo y el progreso de la capital», añadió.

Latorre hizo estas declaraciones tras conocerse la decisión del Ayuntamiento de Jaén de no acudir a la reunión de la comisión técnica convocada para el día 31 y, especialmente, tras escuchar la posición del alcalde de la capital, que ayer despachó al respecto «unas manifestaciones impropias de su responsabilidad institucional». «Parece que el señor Márquez se aleja definitivamente del 'buenismo' y confirma que en el Ayuntamiento sigue campando a sus anchas el espíritu de Fernández de Moya», indicó.

El responsable socialista considera que «no habrá un solo caso en España como este Ayuntamiento de Jaén del PP», que tiene paralizado «por capricho político» un tranvía que fue ejecutado y financiado íntegramente por la Junta de Andalucía, y que ha tenido continuamente el apoyo de la administración autonómica, con medidas palpables como el pago de los vagones o la propuesta para cubrir el déficit de explotación, a la que también se ha sumado la Diputación, y que reduce el porcentaje del Ayuntamiento al 40%.

«Hasta la fecha, la Junta lo ha hecho todo y el Ayuntamiento no ha hecho nada. Y, sin embargo, el alcalde todavía se permite salidas chulescas como la de ayer. Llegó a decir que 'cada uno se fuera a trabajar a su casa'. Pues muy bien: que se aplique el cuento. A trabajar al Ayuntamiento, que lo ponga a funcionar y que asuma sus responsabilidades. Ya está bien de lloriquear y de pedir a las demás administraciones que le saquen las castañas del fuego», concluyó.

'Postureo'

La Junta acusó el jueves al Ayuntamiento de haber roto las negociaciones para poner en marcha el tranvía, algo que el alcalde, Javier Márquez (PP), negó. Dijo que lo único que había suspendido era un encuentro el día 31 para hacerse una foto de «postureo», se entiende que con el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López. «Menos fotos y menos postureo», dijo Márquez.

Por su parte, Felipe López aseguró que el Consistorio «tendrá que dar una explicación» por querer ausentarse del encuentro. «Dicen que tiene que ver con el 'postureo' del consejero y la foto. Esta sería la quinta reunión técnica, en ninguna de las cuales he estado. No he ido a ninguna ni pensaba ir a esta, así que no hay foto ni hay 'postureo', hay sustantividad en las propuestas del Gobierno de Andalucía», destacó.