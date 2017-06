El PSOE califica de «estercolero» el área recreativa de El Neveral y pide su limpieza Estado actual del área recreativa de El Neveral. / IDEAL María Isabel Lorite acusa al Ayuntamiento de «una dejadez absoluta», ya que la «falta de mantenimiento no es de un día» IDEAL Jaén Viernes, 23 junio 2017, 04:29

El PSOE calificó ayer de «estercolero» el estado en el que se encuentra el área recreativa de El Neveral y Santa Catalina y pidió al Ayuntamiento de Jaén que «dé ejemplo y por sentido común proceda a su limpieza». La concejala socialista María Isabel Lorite exigió al alcalde, Javier Márquez (PP), que proceda «cuanto antes» a retirar los excrementos humanos que hay en el suelo de los servicios del kiosco y a la retirada de la basura que se acumula sobre el terreno y en las papeleras.

«Es una vergüenza porque la falta de mantenimiento no es de un día, sino que la suciedad viene de una dejadez absoluta en la limpieza que no se explica en un área recreativa que es muy visitada y que está a un paso de uno de los emblemas de nuestra ciudad, el Castillo», recalcó Lorite en un comunicado.

La concejala señaló que la situación en la que se encuentran estas y otras infraestructuras de uso público «es de abandono extremo», algo que supone un riesgo ya que «es un terreno que no se ha desbrozado y que se encuentra en un monte con abundante vegetación y arbolado».

Para la concejala es «una temeridad dejar días y días restos de vidrio y hojalata en el suelo del área recreativa y más con las temperaturas que se están alcanzando». Añadió que «esto no es un merendero, es una pocilga y no se entiende que el PP señale a particulares y otras instituciones pidiéndole que limpie sus solares cuando no predica con el ejemplo». La concejala señaló que muchos jienenses tienen en estas áreas recreativas una vía de escape al calor extremo que se registra en la ciudad.