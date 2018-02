El PSOE califica de "destrozo" la reforma de la plaza del Pósito

El PSOE jienense califica de "destrozo" la propuesta del gobierno municipal, del PP, para remodelar el eje Deán Mazas-Pósito y pide al alcalde "menos prisas y más consenso para que el cambio que va a sufrir esta zona se haga en todo caso con el máximo acuerdo y participación".

El secretario general del PSOE local, Julio Millán, ha destacado que el PSOE se opone a estas obras, "porque no son prioritarias y no entendemos la urgencia de su ejecución cuando el PP ha tenido tiempo de hacer bien las cosas en siete años". Millán ha añadido que mientras que la intervención en la calle Cronista Cazabán puede estar justificada, no ocurre lo mismo con la adecuación "tan contundente" que se va a realizar en ambas plazas.

"No entendemos a quién beneficia estas actuaciones, ni siquiera si se consideran urgentes. No muy lejos de aquí están la calle Campanas, Colón, Almenas o Maestra que bien podrían beneficiarse por su estado de estos 400.000 euros que se van a invertir en Deán mazas y el Pósito", ha agregado.

Millán señala que es necesario que todos los afectados “conozcan el proyecto que el PP quiere ejecutar para que al final sea una actuación compartida y que concite el mayor consenso posible”.

Sobre la previsión de cambios en el Pósito, los socialistas de la capital entiende que con la intervención propuesta por el PP “esta plaza pierde su sabor y una buena parte del arraigo de muchos jiennenses hacia este enclave que tan visitado es también por los turistas”.

Millán pide al PP “sosiego” en la toma de decisiones en torno a este eje.

“No queremos que al final las prisas terminen por cambiar radicalmente la imagen de una plaza y que los jiennenses terminen echando de menos su estética tan característica cuando ya no haya vuelta atrás. No queremos que con esta plaza pase como con el antiguo teatro Cervantes, cuya presencia añoran muchos vecinos y de cuya pérdida ya solo queda lamentarnos”, ha dicho.