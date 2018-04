El PSOE asegura que comprar una entrada cultural es la «selva» Taquilla cerrada del teatro Darymelia. / IDEAL Denuncia el cierre «sorpresivo» de la taquilla del Darymelia y recuerda además que se han dejado de cobrar 9.000 euros por las tasas que no se han cobrado R. I. JAÉN Martes, 1 mayo 2018, 00:10

El PSOE ha pedido explicaciones al equipo de Gobierno municipal, por «el sorpresivo cierre» de las taquillas del Teatro Darymelia y le ha exigido «luz y control» sobre la política de espectáculos en espacios públicos de la ciudad.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, María del Mar Shaw, explicó que los usuarios se han quejado porque las taquillas de este teatro, las de referencia municipal para la compra de entradas, se han cerrado al público durante la semana «sin explicación aparente».

«Aunque aparecen como abiertas en la web municipal, con el horario correspondiente, los jienenses que acuden se las encuentran cerradas, cuando son el punto de referencia para informarse de la programación cultural además de para la venta anticipada y sólo se abren las dos horas previas a la celebración del espectáculo de rigor», dijo.

Shaw aseguró que no aparece ninguna indicación en las taquillas del por qué se han cerrado. «Había una persona encargada de la venta y no sabemos qué ha pasado con ella. Y si no está disponible entendemos que su sustitución no debería plantear problemas en un Ayuntamiento con 1.430 empleados».

Asimismo, la concejala reprochó al alcalde, Javier Márquez, el galimatías que hay en la compra de entradas para espectáculos. «Hay una maraña de puntos de venta, todos privados o de procedencia indefinida, que convierten en una selva la compra de una entrada». Así, añadió que debe haber una referencia municipal en la información y la adquisición de entradas, que era la que ofrecían hasta ahora las taquillas del Darymelia.

Para Shaw, esta situación refleja el descontrol que existe en el área de Cultura del Ayuntamiento, un descontrol del que ya se quejan promotores culturales de la ciudad, que echan de menos una interlocución directa con el Ayuntamiento tanto para la regulación de la taquilla como para el pago de gastos de gestión de espectáculos.

En esta línea sitúa la concejala socialista la petición realizada hace unos días por el grupo municipal de regular la ordenanza por el cobro de tasas derivadas del uso de espacios escénicos municipales. Todo ello después de que la Intervención Municipal detectara reparos en 75 expedientes de espectáculos de promotores realizados en teatros, salas y auditorios municipales por los que el Ayuntamiento no ha ingresado las correspondientes tasas.

En concreto, de los más de 11.000 euros que se deberían de haber ingresado por estas actividades sólo constaban en la liquidación del presupuesto del Patronato apenas 2.000.