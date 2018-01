Otras pruebas multitudinarias, con fiesta y en fin de semana siempre

La Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón busca espejos en los que mirarse. Otras pruebas multitudinarias como el maratón de Nueva York, el de Sevilla o el cross de Itálica se celebran siempre en fin de semana, en domingo, y como sucede con ella se han revestido de otras actividades paralelas que le dan empaque y fomentan el turismo. La San Antón cuenta con el encanto especial de celebrarse de noche y por un trazado urbano íntegramente. También sucede así con la San Silvestre Vallecana, con 40.000 corredores, y que lo hace, sin embargo, el último día del año, el 31 de diciembre, por tradición.

A ella se agarran los defensores de seguir como hasta ahora o al menos desvincular las lumbres de la carrera. Es lo que pide la federación de vecinos OCO, que nuevamente este año ha insistido en el día 16 para encender sus hogueras el mismo día de San Antón o las asociaciones que forman parte de esta organización no prenderán sus lumbres. Aseguran que esta es su manera de luchar porque se preserve esta tradición de Jaén. 18 asociaciones vecinales han pedido permiso para celebrar las lumbres el día 16, martes, en lugar del día 13, sábado, que es la fecha marcada por el Ayuntamiento. Al no serle concedido su intención es la de no participar.

23 lumbres y la oficial el 16

Así pues, cerrado el plazo de solicitudes, finalmente serán 23 las hogueras el próximo sábado más una el martes, la institucional, en la plaza de El Salvador, como guiño a la tradición.

En el lado contrario, a favor de que se quede en sábado, están Asostel, la Asociación de Hoteles; la asociación de agencias de viajes; Iuventa; o empresas turísticas como Cláritas Turismo, entre otros. También forman parte clubes de atletismo y atletas, como Juan José Amate, presidente, o Fran Lara, corredor internacional y excapitán del Unicaja.

San Antón, declarada en 2011 de Interés Cultural para Andalucía, es una de las fiestas más antiguas que se celebran en Jaén donde el fuego es el «principal protagonista» y pese a su origen religioso en honor a San Antón, «en el siglo XIX ya se compaginó con otras vertientes más populares y festivas alrededor de las hogueras que se realizan aprovechando el ramón de la corta del olivo».