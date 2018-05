Prosperidad y más trabajo Los vecinos consideraron necesaria la segunda manifestación y esperan que sirva para el resurgir de la ciudad y su comarca J. SOTO LINARES Viernes, 18 mayo 2018, 03:36

Cuando se trata de pedir que Linares vuelva a ser 'Linares', no hay vecino que no sienta empatía con independencia de su edad, condición social o afinidad política. Por eso no fue de extrañar que la manifestación se llenase de miles de vecinos que solos se identificaron por portar la bandera de la ciudad minera.

«Hacía falta esta manifestación y a ver si ahora nos hacen más caso. Estuve también en la primera y fui con toda mi familia. Decían mucho que 'sí' pero al final no hemos visto cambios. Todo mentira por parte de los políticos», comentó Antonia Delgado, una vecina que esperó al resto de manifestantes en la Plaza del Ayuntamiento.

Otra vecina, Juana Linares, confesó que la segunda manifestación se tenía que haber convocado antes, «porque no se mueve nada y está Linares que es una pena», señaló. «Se tendría que haber cumplido la moción que aprobaron porque hay familias que están muy mal sin trabajo y se tiene que ir la gente por ahí fuera a trabajar», expresó. Ella tiene tres hijos y, el que está en edad de trabajar, lo está haciendo en el negocio familiar por falta de oportunidades laborales.

Charo Collado apoyó también la manifestación y se mostró optimista con el efecto que puede tener la manifestación. «Yo creo que sí, pero sabemos que estas cosas no es solamente una o dos, hay que insistir y que la Junta cumpla con lo que prometió porque el Linares Futuro no lo ha cumplido. Si no reaccionan ahora, la tercera manifestación debería ser en Sevilla y hasta que hagan caso», apuntó.

Un matrimonio que quiso también dar su opinión respecto a la manifestación fue el formado por Paqui Arance y Miguel López. «La manifestación era necesaria porque Linares está muerto. Si es que estamos cuatro jubilados y todos nuestros hijos por ahí fuera. Siempre hemos estado maravillosamente y ahora no hay trabajo por ningún sitio», apostilló Arance. Su marido consideró que, a partir de hoy, «los políticos que hagan lo que tienen que hacer y de acuerdo con lo que prometen. A Linares la tienen totalmente olvidada, todo lo bueno se lo llevan a Sevilla, Málaga, Madrid... que es donde ellos tienen los grandes intereses», indicó López. Por último, Fernando Sances dijo que la solución pasa por volver a generar actividad en Santana, además de en otras fábricas que antes había. «Que abran todo lo que se han llevado porque lo único que han hecho ha sido un robo a mano armada», destacó Sances.