Casi 300 profesionales del Complejo Hospitalario de Jaén atenderán a los pacientes y urgencias en Nochebuena y Nochevieja El equipo en los cuatro centros del hospital de la capital jienense para estas festividades está formado por 66 médicos, 171 enfermeros y 48 trabajadores no sanitarios EUROPA PRESS JAÉN Viernes, 22 diciembre 2017, 11:51

Un total de 285 profesionales del Complejo Hospitalario de Jaén trabajarán durante esta Nochebuena y Nochevieja para atender a los pacientes que se encuentran ingresados y a los que acudan a sus áreas de Urgencias.

En concreto, serán 66 médicos, 171 enfermeros y 48 empleados no sanitarios los que trabajarán durante estas festividades en los cuatro hospitales --Médico Quirúrgico, Neurotraumatológico, Materno-Infantil y Doctor Sagaz-- que forman este complejo del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El Complejo Hospitalario de Jaén y el sistema sanitario público andaluz en general han establecido, como ocurre todos los años, un equipo de asistencia que asegura unas atenciones de calidad a todos sus usuarios en estas fechas festivas.

El Médico-Quirúrgico contará con 133 profesionales, entre ellos 38 médicos, 74 enfermeros y 21 no sanitarios, mientras que en el Neurotraumatológico se encontrarán 77, de ellos 13 médicos, 53 enfermeros y once no sanitarios. El Materno-Infantil dispondrá de 54 trabajadores, entre ellos 14 médicos, 32 enfermeros y diez profesionales no sanitarios, y en el Doctor Sagaz estarán 21, entre ellos un médico, doce enfermeros y ocho no sanitarios.

Las distintas dependencias de los cuatro centros asistenciales del Complejo Hospitalario de Jaén han sido decoradas para estos días con motivos navideños, como belenes o árboles con luces, que han montado los propios profesionales para hacer más agradable la estancia y su labor durante estas fechas festivas.